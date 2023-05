Pablo Bujalance presenta mañana en El Tercer Piso de la librería Proteo (19.00 horas) 'Los inocentes' (Ediciones del Genal) un volumen que contiene los textos de tres obras de teatro estrenadas entre 2014 y 2021 y una selección de ensayos breves y artículos sobre teatro publicados en el mismo periodo.

El periodista y escritor malagueño concibe un teatro de las ideas que no renuncia al teatro de las emociones. «Estos dos polos no están separados, sino que de alguna forma son permeables en un territorio mestizo. Me gusta pensar que las ideas tienen siempre al menos un elemento de emoción, que cuando coges un argumento y lo desarrollas estás trabajando con la experiencia, la memoria, las sensaciones, los anhelos...», razona Bujalance, quien tiene claro cuál es su misión como autor: «Si el espectador se pregunta qué haría él ante el conflicto al que se enfrentan los personajes, y si además se ha sentido conmovido, me siento satisfecho».

El libro se articula en dos parcelas: 'Zona de obras', que reúne los textos de las piezas escénicas 'Los inocentes', 'El idealista' y 'Medea en Beirut', y 'Pensar el teatro', selección de artículos variados, desde perfiles de autores como Juan Mayorga o Alfonso Sastre hasta cavilaciones sobre, por ejemplo, la importancia educativa del teatro o la necesidad de recuperar la preponderancia de la obra sobre el discurso. El volumen completa el retrato de Bujalance, tanto autor como crítico: «En lo que se refiere al proceso, digamos, intelectual, la crítica y la dramaturgia siguen direcciones comunes pero divergentes. Cuando escribo teatro, tengo un escenario desnudo delante y lanzo una propuesta para habitarlo. Cuando escribo crítica, el escenario ya está habitado pero el juego consiste en desnudarlo para ver qué hay detrás. Las responsabilidades sí difieren un tanto:escribir teatro es más íntimo, quiero dialogar con cada lector y espectador; la crítica es más abierta, aspira a ocupar su puesto en la opinión pública. Las dos nacen, eso sí, bajo la premisa de que el teatro es importante a nivel social, cultural y político».

¿Y en qué lugar se encuentra el teatro ahora mismo? Responde el autor y crítico: «Donde siempre, en medio de ninguna parte. O en la periferia de la cultura. Históricamente, el teatro sólo ha sido rentable cuando ha sido considerado un pasatiempo perverso para gente de mal vivir; o cuando, de manera más reciente, ha subido a escena lo que la gente tiene en sus pantallas, a las estrellas de cine y televisión. Es decir, el teatro funciona cuando evita cualquier idea de prestigio. Me encanta ver cómo muchos creadores buscan nuevas fórmulas para atraer a nuevos públicos, aunque lamento que a menudo esas fórmulas vayan asociadas a una cierta idea de prestigio, de caché cultural. Al teatro le sientan bien los barracones, los gallineros... Es decir, nadie en su sano juicio se dedicaría a esto. Ahí está el teatro ahora mismo».

La presentación de 'Los inocentes' contará con el periodista y gestor cultural Héctor Márquez, que conversará con el autor, y los actores Mel Rocher y Andrea Vargas, que realizará una lectura dramatizada de varios textos del libro.