Uno debe afrontar un concierto en su tierra de una manera especial, ¿no?

Siempre que voy a Málaga me acuerdo de aquel chaval que un día soñó con dedicarse a esto. Tienes a gente a la que quieres y siempre vas a tratar de hacerlo lo mejor posible para ellos, que no significa que no lo haga en el resto de conciertos, solo que aquí tienes a tus familiares y amigos más cercanos.

'Uno más uno son 20' celebra las dos décadas años del comienzo de la serie 'Los Serrano' y del disco que le catapultó a la fama musical, 'La chica de la habitación de al lado'. ¿Cómo era el Fran Perea de entonces y cómo es el de hoy?

Sigo conservando al Fran de hace 20 años bastante activo, solo que ahora tiene algo más de experiencia. Además, con el tiempo voy haciendo proyectos más bonitos e interesantes gracias a que vas conociendo más y rodeándote de más personas. Pero, sí, mantengo la ilusión, el empuje y las ganas; de hecho, perder eso es uno de mis grandes miedos.

Y hablando de ese Fran de hace 20 años, ¿Qué fue lo más difícil de gestionar el éxito tan joven?

Pues tener cero herramientas para ello, nadie nace para saber gestionar eso. Hoy día que la salud mental está en la palestra, viene bien tener alguna asesoría o coaching, cosa que antes no tenías. Entonces tenías que gestionarlo con los valores que traes de casa y con la ayuda de la gente que te rodea y que te quiere, que siempre está ahí para recordarte cuál es el camino.

Ahora con 44 años, ¿qué es el éxito para usted?

Yo creo que lo importante es tener a gente que te quiera al lado, el éxito está en el día a día, en lo cotidiano, en poder decir que vas dejando notas positivas en toda la gente que está cerca tuya. Creo que estando feliz con eso todo el éxito televisivo, musical y tal pasa a un segundo plano.

¿Cómo fue ese reencuentro con la que ya es casi su familia, con Los Serrano?

Buah, fue algo divertidísimo, algo increíble. Son ya como mi familia, así que recordar y revivir momentos con ellos, con gente querida, fue genial.

Ha hecho un disco plagado de colaboraciones y estoy seguro de que habrá disfrutado con todos pero, ¿podría decir con quien te lo has pasado mejor?

No, eso estaría feísimo, al final todos han puesto muchísimo trabajo y tiempo, que no es poco, para poder llevar a cabo el proyecto, entonces no puedo quedarme con ninguno. Estoy muy agradecido de haber podido trabajar con esta maravilla de personas y por supuesto que he disfrutado con todos por igual.