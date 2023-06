«No se reconoce la belleza y complejidad de la docencia, por eso es injustamente tratada»

Lee uno sus artículos cada fin de semana en el periódico y queda claro que ser docente le ha formado como persona. ¿Cómo sería Miguel Ángel Santos Guerra si no hubiera sido profesor?

Interesante cuestión, de respuesta solo probabilística. No es fácil hacer un futurible retrospectivo. Creo que el ejercicio de la profesión nos configura como personas. Porque la profesión es una forma de ser y de estar en el mundo, una forma peculiar de entender la realidad y de comunicarse con las personas. Un modo de ser sujetos políticos. Entonces, ¿cómo habría sido de no haber abrazado la profesión docente? Me cuesta imaginarlo porque siempre me he visto donde he estado. Desde luego, depende de la profesión que hubiera elegido, si es que hubiera elegido alguna. En algún momento, me tentó la carrera de Periodismo. De haberla seguido creo que no hubiera desarrollado de la misma manera la forma de comunicarme con los demás, de entender el mundo y de relacionarme con el conocimiento.

En diversos pasajes de Las emociones de la profesión docente señala que enseñar es trabajar con el corazón y la mente de los alumnos. ¿Resulta más difícil el trabajo con el corazón o el que se hace con la mente?

No se pueden separar ambas dimensiones. Se olvida algunas veces que para enseñar hace falta una disposición emocional hacia el aprendizaje. Pero respondiendo a la cuestión resulta más difícil la educación emocional porque la escuela ha sido siempre el reino de lo cognitivo, no el reino de lo afectivo. A los profesores y a los alumnos se nos ha preguntado al entrar y al salir cuánto sabes pero no cómo te sientes. La formación inicial de los docentes ha adolecido de carencias importantes en la formación emocional. Qué decir del proceso de selección: sólo ha importado cuánto se sabe y, a lo sumo, cómo se sabe enseñar. No hace mucho publiqué, también en HomoSapiens Ediciones, Educar el corazón y otro titulado Evaluar con el corazón. Creo que es preciso hacer hincapié en esta cuestión.