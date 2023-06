El Teatro Cervantes acogerá la VIII edición del Movie Score Málaga (MOSMA), con una gran protagonista en su cartel, Diane Warren, ganadora del Óscar Honorífico en 2022. Tiene lugar desde el día 12 al 16 de julio, con estrellas del entorno musical audiovisual como Natalie Holt, Murray Gold o Simon Franglen, autor de la BSO de Avatar: The way of water. Desde esta misma tarde puedes adquirir las entradas en el teatro o desde la página web del mismo.

David Doncel, coordinador artístico del MOSMA, Susana Martín, directora general de cultura del Ayuntamiento de Málaga y Francisco Teva, gerente de la Orquesta Sinfónica de Málaga, acaban de presentar el cartel de la cita, que, además, cuenta con la colaboración de la Orquesta del Soho.

"El año pasado fue un poco sorpresa, se hizo con mucho cariño y con eso se acabó cerrando a Marc Shaiman a menos de dos meses del festival" dice David Doncel. Añade que este año no se queda atrás, ya que cuenta en sus filas con DIane Warren, la mujer de los récords (14 nominaciones a los Óscar, 2 Globos de Oro) y que viene a España por primera vez. Su cancionero es una ristra de éxitos, a menudo usados por el cine, como 'I don't want to miss a thing', de Aerosmith; 'Because you loved me', de Céline Dion; 'Un-break my heart', de Toni Braxton; 'Nothing's gonna stop us now', de Starship o 'Rhythm of the night', de DeBarge. La mujer de los infinitos números 1 en las listas actuará el día 16 julio.

El día 15 actuará Simon Franglen, el compositor de 'Avatar: The Way of the Water', estrenándose también en nuestro país. Estará acompañado por Natalie Holt, la compositora de la serie 'Loki' y de 'Obi Wan', de la cual estrenará en primicia una suite en Málaga. El 14 se homenajeará a Ryuchi Sakamoto en el Teatro Echegaray, con un concierto centrado en sus mejores partituras en películas como 'El último emperador' o 'El Renacido'.

Y en el primer día de actuaciones, el 13 de julio, se ofrecerá un gran concierto del género de terror, con una suite inicial dirigida por Arturo Díez Boscovich, la batuta titular de la Orquesta Sinfónica Pop del Teatro del Soho.

Dentro del cartel encontramos otros grandes nombres como Murray Gold, el compositor de 'Doctor Who' e intérpretes como Adriana Rogan, Lorena Calero, Mata Rivera, Sonia Villar, Noelia Franco o Alba Chantar.