Si por tener una vida plena se entiende el disfrutar de todas las posibilidades y espectáculos que brinda el ancho mundo, sin lugar a dudas Carmen Cervera (Sitges, 1943) la ha tenido. Miss España en 1961, mujer de Tarzán, viuda a los 30, estafada por un ‘playboy’, madre soltera, baronesa consorte, mecenas de las artes y tarotista en los ratos libres, muchos la daban por amortizada tras cumplir los 80 años, pero Tita se atreve con todo y con cualquiera. La última en comprobarlo ha sido la periodista Nieves Herrero, que se enteró por Espejo Público, de Antena 3, que la Baronesa la dejaba plantada en lo que en principio era una obra biográfica autorizada por ella. «La estoy escribiendo yo sola. Así se parecerá más a mí y a mi forma de ser», resolvió Carmen Cervera, aficionada a documentar su vida en diarios personales. La protagonista no se reconoció en esos diálogos suyos y de Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza que Nieves Herrero recrea, en los que él la llama «my darling» tras bailar baladas de cine clásico mejilla con mejilla. Tampoco en ese primer capítulo a lo Succession, con los hijos del barón tratando de internarlo en un psiquiátrico tras despertar de un ictus en 1994 y Carmen Cervera subiendo a su marido en un avión medicalizado para llevárselo a hurtadillas.

Es la cuarta vez que Carmen Cervera desautoriza una biografía suya, así que esta vez la escribirá de su puño y letra y será la base de una serie por la que Netflix ya está interesada. A ella le gustó más el reality de Georgina Rodríguez en la plataforma que el de Tamara Falcó, que no acabó de convencerla. Material biográfico no le falta. Hija de una familia como mucho de clase media, su ascenso social ha sido vertiginoso desde que, tras ser coronada reina de la belleza en España, se casase en 1965 con Lex Barker, popular por papeles como Tarzán. Con él vivió en Los Ángeles y reveló su gusto por los hombres maduros: 24 años mayor que ella, el actor falleció a causa de un infarto antes de cumplir los sesenta. Carmen Cervera, una viuda en la flor de la edad, cayó en brazos del productor y playboy venezolano Espartaco Santoni, con quien vivió una relación tormentosa y acabó arruinándola. Como guinda, no tardó en descubrir que su matrimonio era nulo por bigamia, ya que Santoni nunca se había divorciado de su primera mujer.

Madre de Borja

Tras algunas incursiones en películas del destape, Carmen Cervera volvió a ser primera plana tras dar a luz en 1980 a su único hijo biológico, Alejandro Borja, un año antes de conocer al barón al ser invitada a un crucero en Cerdeña. Apareció incluso en Interviú tomando el sol desnuda embarazadísima, en unas fotos filtradas sin su permiso. «Vivo con mi madre, mi hijo, mi perrita y mi loro», cuenta el libro La baronesa que Tita Cervera advirtió al barón Thyssen cuando le pidió que se fueran a vivir juntos. Él aguantó el órdago, reconoció como hijo a Borja –el publicista cántabro Manuel Segura era el padre biológico, se supo más tarde– y le descubrió su verdadera vocación como coleccionista de arte.

Pese haber sido la impulsora de que la codiciada colección Thyssen se quedara en España, a Carmen Cervera no se le ha otorgado ningún título nobiliario más que el que posee por matrimonio. Cuentan que la antipatía que le profesa la reina Sofía, que en círculos íntimos se refiere a ella como «la cortesana», ha influido en ello.

Tras la muerte del barón Thyssen, en 2002, Carmen Cervera ha llevado una vida discreta, protagonizando tan solo titulares por sus desavenencias con su hijo Borja tras casarse con Blanca Cuesta o encadenarse a los árboles del paseo del Prado para evitar su tala en 2007. También volvió a hablarse de ella tras la maternidad subrogada de su amiga Ana Obregón: Carmen Cervera fue madre a los 63 años de dos gemelas, recordó la prensa, se especuló con que su hijo Borja pudiera ser el padre biológico. Tenaz e intuitiva, es aficionada a tirar las cartas del tarot en aquellos casos en que sus corazonadas no le bastan.