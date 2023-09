El Paseo del Parque se convierte en un museo de fotografías con esencia malagueña. Desde el 25 de septiembre hasta el 25 de octubre, los visitantes podrán contemplar una exposición con las mejores imágenes del concurso 'Málaga en la mirada', convocado por la marca de lentes fotográficas Leica, en colaboración con el Área de Turismo y con el motivo de la Celebración Picasso 1973-2023.

Mediante el concurso, Leica invitaba a inmortalizar la ciudad natal del artista malagueño desde cualquier perspectiva, para lo que se establecieron las categorías de fotografía individual y serie fotográfica. El plazo de presentación se cerró el 8 de junio, y hasta esa fecha se recibieron 600 fotografías individuales y 163 series, sumando así un total de 1200 imágenes presentadas por concursantes de más de 20 países distintos.

Fotografías premiadas

La exposición cuenta con 78 fotografías escogidas por un jurado especializado, entre las que se encuentran las premiadas. Por un lado, el premio a la mejor fotografía individual ha recaído en el artista gráfico italiano Massimiliano Maddalena con su obra 'When the children play, they discover', en la que "evoca un espacio entre la realidad y el sueño, donde el juego se convierte en una forma de descubrimiento de la vida", según el artista.

El premio a la mejor serie fotográfica se otorgó a la navarra Carmenchu Alemán, con su trabajo 'Ritos de realidad', con el que ha reflejado el rito de la Semana Santa desde una óptica personal y humanista. La autora define esto como una "búsqueda consciente de las manifestaciones personales de nuestro yo sagrado en un ámbito público".

Inauguración

Esta mañana ha tenido lugar la inauguración de la muestra. con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien ha dedicado unas palabras a las imágenes seleccionadas: "Son temas malagueños en los que vas descubriendo aspectos que a veces pasan desapercibidos y distintas maneras de mirar a Málaga. Estoy muy contento con el resultado obtenido". Junto a él ha comparecido el director general de Leica, Javier Liedo, quien ha agradecido la colaboración de los fotógrafos.

"Esta exposición nos ofrece una interpretación creativa y visual de cómo estos fotógrafos ven a Málaga, que estoy seguro que ayudarán a malagueños y visitantes a ver la ciudad de una manera distinta. Muchos visitantes de esta exposición guardarán en su memoria algunas de las fotos", ha expuesto Lleida.