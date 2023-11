La programación de Fancine siempre es amplia y variada; da para muchas guías y hojas de ruta. Aquí ofrecemos la nuestra, con diez títulos para los espectadores más desprejuiciados, aventureros y atrevidos.

1. Cuando el mal acecha

¿Ha visto Aterrados? Pulula por algunas de las más populares plataformas de streaming y es una joyita del terror argentino reciente. Ésta es el regreso de su director, Demián Rugna, y le ha valido el triunfo en el reciente Festival de Sitges. Una cinta de posesiones demoniacas física, violenta y cruda.

2. River

Beyond the two infinite minutes fue, para muchos, una entrada abracadabrante en el canon de las películas sobre loops temporales; para otros, un divertimento sin demasiado que ofrecer más que la prestidigitación. Su director, Junta Tamaguchi, también parece atrapado en un bucle, y ahora entrega otra cinta similar: en una posada de Kyoto, una trabajadora termina su descanso a las orillas de un río cercano y se dirige de nuevo al trabajo… solo para volver a encontrarse, de nuevo, junto al río. Ah, yo estoy en el primer grupo de espectadoers de su anterior película, así que búsquenme en la proyección de River.

3. Aberrance

El cine de terror es una estupendísima forma de turismo, especialmente porque el espectador viaja no por la superficie de los países, sus postales, sino por sus honduras (ya se sabe que nuestros miedos nos definen a la perfección). ¿Han visto alguna vez una película de horror made in Mongolia? Yo no, y ésta tiene buena pinta (además de unas críticas positivas).

4. La espera

3 días sigue siendo una de las ganadoras más especiales en la historia del Festival de Málaga. Tras un periplo hollywoodiense (se encargó de un reboot de la saga The Ring), su realizador, el cordobés F. Javier Gutiérrez, vuelve al terruño español para un thriller violento y rural (como 3días), también terrorífico y alucinado, entre Los santos inocentes y Mandy, como han descrito acertadamente algunos.

5. Red Rooms

Una de las sensaciones de la temporada proviene, como es habitual, de la inquieta industria canadiense. Pascal Plante indaga en nuestra curiosidad (morbosa) detrás del auge de los true crime (ya saben, los documentales sobre asesinatos reales, cuanto más mediáticos y tremendos mejor) y consigue hacernos sentir el más terrible de los miedos: el miedo a nosotros mismos.

6. The Beast

Bertrand Bonello no va dejar de ser uno de los directores europeos actuales más divisivos con The Beast, una distopía sobre una sociedad futura en la que los sentimientos son una amenaza. Ciencia ficción para la cabeza que pretende tener más capas que una cebolla.

7. Vincent debe morir

Más cine francés (muy presente en esta edición de Fancine) con esta estimulante tragicomedia sobre un hombre (el tal Vincent) que una noche descubre que todo el mundo quiere matarle. Humor negro, absurdismo beckettiano y existencialismo galo, mucho Romero y Carpenter...

8. Sleep

Cuando realmente se ponen a ello, los orientales son los mejores con las historias de fantasmas. Y parece que el surcoreano Jason Yu se ha empeñado en Sleep, una historia repleta de giros y trucos para despistar al cerebelo y probar nuestros nervios.

9. La quimera

Lazzaro felice fascinó a casi todos con su conmovedor relato sobre un campesino más bueno que el pan. Su directora y guionista, la italiana Alice Rohrwacher, insiste en las cualidades poéticas, alegóricas y filosóficas de aquella película en esta disquisición sobre la vida, el amor y la muerte. Y la importancia del tiempo y la magia en todo ello.

10. Concrete Utopia

La tremenda cinematografía surcoreana aporta aquí una contundente reflexión sobre la actitud del ser humano ante una catástrofe. Una parábola social a partir de una mirada sin excusas a nuestra verdadera identidad.