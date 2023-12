«La libertad llega cuando pierdo el miedo a expresarme»

Es difícil separar su enorme personalidad humana, de la emoción o del interés que nos produce su obra. Vicente Amigo se expresa como un viejo Cronos y en ese río del devenir de la conversación, sus palabras producen una musiquilla solitaria, nostálgica, sutil, amable. Él es voz, oído y sentimiento. Pura sensibilidad. Encima del escenario, su alma estira sus músculos y se convierte en uno de los mejores guitarras de la actualidad en busca de ese instante mágico que supone el flamencoy, que en el fondo, es su ancha patria. Y la de todos nosotros.

Vive entregado al trabajo, a su guitarra, como ausente de las intrigas del mundo, en medio del devenir de la creación más pura. No tiene whatsappy mantiene el móvil apagado la mayor parte de las horas.

¿Cómo prepara el concierto?

Me concentro y me evado de todo. Soy una persona a la que no le gusta mucho el móvil y, en víspera de concierto, mucho menos. Trato de estar tranquilo.

¿Convive mucho con la soledad?

Creo que en la soledad hay una fuente donde buscar y aprender también. Hay tiempo para estar acompañado y tiempo para estar solo. Las dos cosas son necesarias.

Pero, ¿le gusta tocar solo?

Creo que es ahí cuando siento mayor libertad para interpretar y es así como mejor me siento encima del escenario.

¿Cómo definiría esa libertad?

Pues la libertad creo que, en este contexto del escenario, es cuando pierdes el miedo y puedes expresarte más o menos como deseas. Eso es maravilloso. Eso es lo que creo que todos buscamos cuando pisamos el escenario.

¿Qué grado de inspiración hay en sus conciertos?

Trato de que sea el máximo posible. Pero eso todos los días no pasa. Así que el día que pasa es maravilloso.

¿Cómo llega esa inspiración?

Sin avisar. Pero siempre tiene la puerta abierta.

¿Improvisa?

Cuando me siento libre en el escenario improviso. Eso tampoco pasa cuando uno quiere. Al menos lo que yo entiendo por improvisación. Ojalá y llegara siempre que lo deseas....

¿Qué es el flamenco para usted?

Es la sal de la mar en la herida, batalla ganada y perdida. Es una forma de expresar con la música, como el toreo o como el humor. Una forma inexplicable pero muy clara de expresarse.

El toreo es un sentimiento que depende del estado de ánimo, ¿el flamenco también?

Creo que el cómo hacemos las cosas puede depender mucho del estado de ánimo, seas torero, músico o abogado. Somos personas y eso nos influye mucho a todos.

¿Cómo definiría la pureza en el flamenco?

La pureza es el respeto a lo bueno que hicieron y el compromiso con lo bueno que hay que tratar de seguir haciendo.

¿Qué intenta transmitir con su música?

Pues intento compartir mi forma de sentir, que creo no es muy diferente a la de mi público. Muchas veces he pensado que el arte es decirte lo que tú sabes. Es una comunión entre el emisor y el receptor. O al menos pretende serlo.

Va a salir a la venta su nuevo disco bajo el título de 'Andenes del tiempo' el 14 de diciembre...

Creo que es un trabajo muy mío desde el principio hasta el final. El título es porque hay que ponerle un título a las obras. Ahí también hay que pensar un poco en cómo quieres vestirla, con algo que vaya acorde con lo que estás exponiendo.

¿Desde cuándo lleva trabajando en este disco?

Durante la pandemiaterminé de componer y grabé las guitarras del disco. Lo que ocurre es que pensamos que no era buen momento para lanzarlo. Entonces comencé a arreglar algunos temas hasta dejar el disco tal como va a salir el próximo 14 de diciembre.

¿Cómo compone?

Compongo en cualquier lugar, como casi todos los músicos. Sólo necesito una grabadora y concentrarme en la idea. Para desarrollar la idea necesito más concentración. Me estorba el móvil.

Hay influencias de Brasil en esa nueva producción...

Es un tema conjunto a Marcus Miller y se llama se llama Corcovado. Y desde que conocí a Marcus en un festival en el que coincidimos, él en el público y yo en el escenario, siempre tuve la ilusión de invitarlo a tocar un tema en algún disco mío.

¿Cómo definiría la rumba en la que colabora el batería Dave Weckl?

'Turrón y chocolate', así se llama. Creo que son los dulces que más me gustan. Es un tema muy flamencopero a la vez como una aventura para mí. Busco expresarme con algo diferente a como lo había hecho antes.

'El bolero del hermano', que le dedica a su hermano Javier, ¿cómo lo definiría?

Es como un reflejo de tristeza y esperanza.

¿Hay alguna colaboración especial más en su nuevo disco?

Carlos Benavent, Paquito González, Ané Carrasco, Piraña , Mike Mc Oldric, Ewen Bernal, Reynald Colom, Añíl Fernández, Miguel Lamas, Paco Salazar, Elina Sitnikava, Román Kholmatov, Cristina Santos, Pedro Javier González, Marta Mulero, y Jorge Pardo también. Todos los músicos que han participado son para mí colaboraciones muy importantes.