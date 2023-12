Bolazo el de esta noche (22.00 horas) en La Trinchera. Biznaga y La Trinidad, La Trinidad y Biznaga. Biznaga están ya cerrando quizás la gira más triunfal de su carrera, la correspondiente a 'Bremen no existe', su más reciente disco y la confirmación, para quien la necesitara, de que nadie factura un punk tan pasional como meditado, elocuente y observador de nuestro ahora como la banda malagueño-madrileña. La Trinidad lanzaron hace sólo unos meses 'Sheriff Playa', producido por Carlangas, una aventura más arrojada, rítmica y post de lo que nos tienen acostumbrados.

Ambas bandas se conocen y son fans mutuos, así que les hemos pedido que nos tracen un pequeño relato del otro desde su mirada de colega y seguidor a partir de un sencillo cuestionario. Responden Álvaro García, voz y guitarra de Biznaga, y Sixto Martín, vocalista y guitarra de La Trinidad.

Biznaga (Álvaro García): "La Trinidad es una banda de discos, como nosotros, no de singles"

Me imagino que en Biznaga son fans de La Trinidad y La Trinidad de Biznaga. ¿Por qué?

Sí, además de colegas también somos fans. La Trinidad son gente muy joven, que desde el principio ha hecho una música con una amplia amalgama de referencias y con una lírica que no se suele ver en gente de su edad, además de no tener miedo a experimentar ni de seguir ningún tipo de tendencia, como han demostrado con el nuevo disco [Sheriff Playa]

¿Cómo ve la evolución de la otra banda?

La Trinidad están teniendo una evolución bastante orgánica. Desde sus primeros temas más garageros hasta el último disco, que es post punk, es una evolución a base de discos y epés en los que se puede notar sus diferentes etapas, cosa que me gusta; no es una banda de singles, es más de discos, también como nosotros. Que hayan apostado por lo que han apostado con el último disco me parece la hostia y súper necesario.

Biznaga y La Trinidad mantienen una visión nada acomodaticia de la música y la realidad. ¿Comparten algo más?

Somos dos bandas con una amplia influencia musical, que miran tanto a bandas de atrás como a bandas de ahora y que no se cierran a un solo estilo. Somos bnada de ir disco a disco, de crecimiento natural, que no buscan el singuelazo, sino que trabajan a base de álbumes y poco a poco. En lo lírico también puede haber algo en común, sí que es verdad que las suyas son letras que también hablan de realidades que vivimos y con un carácter político bastante marcado.

¿Cuál es la canción de la otra banda que les habría gustado a vosotros haber compuesto?

Mi canción favorita de ellos es 'Miel y sangre', un tema que aparece en un primer disco. En cuanto lo escuché, me entró del tirón, es un tema que me suelo poner habitualmente... Me parece muy guapa. También me mola mucho 'Del suelo a la boca', que fue el tema de su epé que más me entró. Y del último disco... [Se lo piensa] Me gustan muchas: '6,30' y 'A este lado, esta orilla', en la que siguen teniendo ese lado pop que tanto les caracteriza.

¿Se imagina a ambos grupos colaborando más allá de los escenarios, en un trabajo discográfico, un álbum compartido o similar?

La verdad es que Biznaga no somos una banda muy de colaboraciones. Tiene que ser algo que la canción lo pida o algo a lo que se ha llegado de una manera orgánica, pero si sale esa colaboración, que no nos importaría desde luego, saldría desde la honestidad y las ganas de hacer algo, no desde un movimiento marketiniano para ganar más seguidores ni nada por el estilo.

La Trinidad (Sixto Martín): "En un mundo justo, Biznaga habrían liderado ya un par de vueltas culturales»

Me imagino que en Biznaga son fans de La Trinidad y La Trinidad de Biznaga. ¿Por qué?

Conocí a Biznaga por un colega allá por 2014, antes de que sacaran su primer LP y no mucho después de sacar su primera referencia, un EP de culto para nuestras horas y horas de furgoneta. Les vi en directo ese mismo año, en el Auditorio: aquello parecía Gotham, tan oscuro y tan gris y tan desconocido. Y de repente soltaron esa traca vampírica y veloz que fue su primer álbum. Me quedé de piedra. Desde entonces han sido para nosotros una referencia clave en lo estético y en lo político. Hemos pasado de fans a amigos pero ante todo sentimos que somos compañeros en este oficio. No te encuentras mucha gente como los Biznaga por el camino.

¿Cómo ve la evolución de la otra banda?

La suya es la evolución digna de una banda muy, muy, muy sólida, coherente, con principios y con mucha audacia. Biznaga serán recordados por su trayectoria, saquen 3, 5 ó 10 trabajos más. Son un grupo que se recordará, pues eso, por sus discos, su universo propio, su sonido, sus directos… No por un puñado de canciones sueltas. En un mundo justo, Biznaga habrían liderado ya un par de revueltas culturales. Y ya tienen su capítulo propio en la historia del punk nacional.

Biznaga y La Trinidad mantienen una visión nada acomodaticia de la música y la realidad. ¿Comparten algo más?

Creo que lo interesante de esto es que hay una serie de vasos comunicantes compartidos de manera preclara, pero a su vez mantenemos cauces de expresión distintos. Cada banda no sólo tiene su lenguaje sino que sigue en busca de ampliar el suyo propio. Mantenemos muchos matices en nuestras miradas de manera particular, pero nos une el carácter común de estar siempre a la gresca, ya sea por una cosa o por otra. Pero vamos, que lo que más en común tenemos es que nos flipan Los Delinqüentes y los bares con barras de aluminio.

¿Cuál es la canción de la otra banda que les habría gustado a vosotros haber compuesto?

'Adalides de la Nada', que es una auténtica bomba de relojería. Hemos soñado mil veces con haberla escrito nosotros. Pero si nos ponemos contemporáneos, 'La Escuela Nocturna', de su último disco.

¿Se imagina a ambos grupos colaborando más allá de los escenarios, en un trabajo discográfico, un álbum compartido o similar?

Sí, por supuesto que sí. Sería de lo más natural de hecho. Aunque por otra parte estaría genial juntarnos para salirnos del tiesto y hacer algo diferente juntos, eso sí que molaría. Pasarlo bien, experimentar y crear algo desde cero sin caer en nuestras referencias en común.