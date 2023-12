El teatro y la música son fugaces en el tiempo pero perennes en los corazones de los espectadores. Así es el juego del arte en vivo. Pero el ser humano siempre quiere contravenir para su beneficio las leyes de la realidad e inventó el registro, las grabaciones de canciones, conciertos, espectáculos. Y qué bien que sea así: los artistas certifican que sus aventuras no fueron un sueño y los que les miran y escuchan tienen un souvenir de los sentimientos vividos. Acaba de salir al mercado discográfico la grabación de 'Godspeed', la 2023 Spanish Cast Recording de la función con la que Antonio Banderas y Emilio Aragón trajeron al Teatro del Soho-CaixaBank hace un año uno del show que convirtió en los años 70 el Evangelio según San Mateo en un concierto de pop-rock de lo más contagioso.

El álbum, producido por Antonio Banderas y Manolo Toro, fue grabado en los estudios Puertorecords (Málaga) y ha sido editado por Concord Theatricals, prestigioso sello discográfico especialista en musicales. La grabación está cuidada al detalle, tanto como la propia edición, que cuenta con las letras, un comentario del propio Banderas y fotos de los ensayos y del show.

"Sin prisa pero sin pausa, seguimos avanzando en construir una colección de títulos de teatro musical que, habiendo sido concebidos en lengua inglesa, ahora presentamos en castellano", asegura Banderas en la presentación del disco compacto, que continúa la senda de los ya editados 'A Chorus Line' y 'Company'. El malagueño avanza que, por supuesto, añadirá a la colección los musicales que tiene previsto estrenar en el ya cercano 2024 en el Teatro del Soho-CaixaBank, 'They are playing our song' y 'Gypsy'. Y cierra: "El compromiso es firme para dar a conocer al público de lengua española la envergadura, la profundidad y la maestría de estos trabajos de teatro musical que constituyen los pilares de uno de los geéneros escénicos más aplaudidos y más queridos por los públicos de todo el planeta".