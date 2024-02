Ana Belén y Jesús Noguero llegan al Teatro del Soho con 'Romeo y Julieta despiertan...'

El Teatro del Soho apuesta por un clásico del teatro universal para la próxima semana. 'Romeo y Julieta despiertan...' llega al teatro de la calle Córdoba desde el jueves, 29 de febrero al sábado, 2 de marzo, con una sesión diaria a las ocho de la tarde cuyas entradas están ya a la venta en la web del teatro, en taquilla o en todos los puntos de venta del Corte Inglés, por un precio comprendido entre los 20 y 42 euros.

Jesús Noguero se une a Ana Belén (su segunda 'visita' al Teatro del Soho) para interpretar a los amantes de Verona en esta obra basada en el clásico de Shakespeare escrita por Eberhard Petschinka y dirigida por Rafael Sánchez.

Para el director, antes de estudiar esta obra, sus intereses llegaban solo a transmitir una historia de amor de dos adolescentes. Tras profundizar un poco más en la obra, la versión que se ofrece es la de que no existe una edad límite para a los personajes y cuentan que la edad es un número abstracto que a nadie le debe preocupar.

''A veces son los jóvenes enamorados y a veces los carismáticos artistas que son en la vida real. Una banda de músicos y actores los acompañan por si a Ana Belén le hace falta una canción para explicarnos algo que solo se entiende a través de la música o por si a Jesús Noguero le hace falta un caballero para enfrentarse a un duelo a vida o muerte”, afima Rafael Sánchez sobre como va a ser la obra de teatro.

'Romeo y Julieta', interpretada por Ana Belén y Jesús Noguero, llega al Teatro del Soho. / L. O.

Sinopsis de la obra

Julieta y Romeo despiertan después de un largo sueño, pero no se reconocen. Julieta solo ve a un caballero desorientado y Romeo a una dama muy bien conservada. Los dos creen que aún son un par de adolescentes. Julieta piensa que solo durmió un par de instantes y espera ansiosamente a su eterno amado; Romeo en cambio no se acuerda de nada. Y así, lo que siempre creímos que era el final de la tragedia, es el comienzo de la verdadera historia de los amantes más famosos del mundo. Se enamoran, se enfrentan en duelo, se fugan, se casan, cantan y bailan se envenenan y al final mueren... ¿o no?, para demostrar a Shakespeare que la muerte no es el fin de todo.