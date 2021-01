La carrera de Domantas Sabonis sigue avanzando a pasos agigantados hacia la cima de la gloria en la NBA. Hace justo un año, en enero de 2020, el lituano criado en las canteras de EBG y Unicaja consiguió el primer triple doble de su carrera con 22 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias en 41 minutos de juego y un gran 10/16 en tiros de campo. Pues ya ha conseguido el sexto, los seis con Indiana Pacers e iguala la cifra que, con el mismo equipo, consiguió Detlef Schrempf, también europeo.

Con el paso de los partidos ha ido adquiriendo galones en su equipo y ha ido afianzándose en el quinteto inicial, logrando un brillante inicio de temporada. Tal es así que solo hace batir récords y de nuevo se instaura en las estadísticas históricas de la Liga norteamericana: Domantas Sabonis se ha convertido en el quinto jugador de la historia de la NBA que logra un triple-doble de más de 20 puntos y un 90% de tiro (22 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias frente a Charlotte).

Si bien se había retirado del anterior partido ante Raptors por una lesión en la rodilla, que finalmente ha sido un hematoma, el que estuviera afincado en Torremolinos volvió para, con su 9/10 en tiros de campo en el triple doble, colocarse a la altura de jugadores históricos como Nikola Jokic, Draymond Green, Wilt Chamberlain (x2) y Bo Outlaw.

Otro dato de Domantas Sabonis que queda para los anales de la historia es el número de partidos consecutivos en los que alcanza un doble-doble: finalmente 16, tras retirarse frente a Raptors por lesión (en algo menos de 11 minutos logró 11 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias). Con esta cifra marca un nuevo récord de dobles-dobles consecutivos en la franquicia de Indiana Pacers y se convierte en uno de los seis jugadores que desde la fusión ABA-NBA comienza la temporada con 15 dobles-dobles consecutivos, por detrás de Bill Walton, Moses Malones, Giannis Antetokounmpo, Kevin Love y Nikola Jokic.

Sobrevuela la duda de si se celebrará finalmente el All Star, cuando hasta hace unos días estaba descartado. Aun si no se juega el partido, las votaciones para elegir a los jugadores se van a llevar a cabo. Sería extraño que, con estos datos y la brillante temporada que está haciendo, Domantas Sabonis no fuera elegido como jugador All Star por segundo año consecutivo.