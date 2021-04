El Rincón Fertilidad Málaga tiene este sábado (19 horas) la oportunidad de escribir una nueva página en su historia. Una más en esta magnífica temporada del grupo formado por Suso Gallardo y sus jugadoras, que se encuentran a sesenta minutos de meterse en la final de la EHF European Cup. Para ello, deberán hacer valer en el pabellón de Ciudad Jardín el 18-23 logrado en la ida ante el Atlético Guardés.

Pese a la renta a favor, sería bueno que el Rincón Fertilidad y su afición dejaran al margen las confianzas. Es cierto que las "panteras" han logrado imponerse a las gallegas en sus dos últimos enfrentamientos, pero el Guardés es un equipo experimentado en grandes retos, que nunca se da por vencido y que tiene un gen competitivo especial que le hace siempre muy difícil de superar.

La situación física del equipo malagueño tampoco da margen para tirar cohetes. Suso Gallardo tiene entre algodones a piezas importantes como Sole López, Silvia Arderius y Espe López, que no pudieron participar en el partido de la Liga Guerreras Iberdrola ante el Rocasa Gran Canaria de este miércoles pasado.

Una de las grandes noticias paralelas al partido es que habrá 400 aficionados en las gradas, el máximo permitido por las autoridades. Con entrada gratuita para los abonados del club y una entrada general de 10€ para quien desee asistir, siendo de 5€ para menores de 16 años, es de esperar que se agote el aforo permitido para acompañar a las malagueñas en el que es, hasta la fecha, el partido más importante en la historia europea del Rincón Fertilidad.

La capitana del Rincón Fertilidad Málaga, Sole López, una de las "tocadas", expresa el ánimo de la plantilla para afrontar este encuentro de semifinales: “Tenemos muchas ganas de que llegue el partido, después del disputado allí que fue tan bueno y del que trajimos tan buenas sensaciones, queremos disputar estos sesenta minutos, hacer un buen papel y poder llegar a esa final”.

A pesar del buen resultado cosechado en la ida, la malagueña no quiere relajaciones, sabe que le queda mucho que trabajar al Rincón Fertilidad Málaga en esta eliminatoria. “Es una conversación que hemos tenido en el vestuario estos días. Desde el primer momento allí, cuando acabó el partido, éramos conscientes de que en el choque de vuelta no podía haber confianza. El partido empieza 0-0 y vamos a ir como si no llevásemos esa renta, concentradas otra vez, intentando hacer un buen partido, como hicimos allí. La renta de cinco goles no existe para nosotras”, expresa Sole López.

La clave para lograr la victoria el pasado domingo estuvo en el buen trabajo en campo propio y para Sole López no debe cambiar la idea en el equipo: “Para nada, sigue siendo la misma receta. Mucha defensa, mucha aportación de portería, que ya se vio en la ida que fue la clave del triunfo. Debemos seguir la misma dinámica, el equipo está en buen ritmo, con mucha confianza, debemos tener la misma idea de juego”.

Para la capitana también será importante poder contar este sábado con la afición en la grada de Ciudad Jardín. “Los estamos echando mucho de menos este año y, en una cita tan importante como esta, jugando un partido que puede clasificarte para una final, el tener el apoyo de la afición y vivirlo con ellos siempre es especial y es una alegría que pueda haber público”, señaló Sole López.