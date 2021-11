El CB Marbella prepara sus próximos enfrentamientos de competición tras el parón obligado de las competiciones por las Ventanas FIBA. Los azulones, tras descansar el fin de semana, vuelven al trabajo en el Pabellón Carlos Cabezas mirando de frente al frenético y exigente calendario que se le avecina.

Y es que para acabar el año 2021 los marbellíes tendrán que hacer frente a a varios de los equipos más en forma de la competición y para dar el pistoletazo de salida al mes de diciembre no hay peor rival que el Ciudad de Ponferrada de los ex azulones Jeffrey Godspower y Luka Majstorovic. El próximo sábado 4 de diciembre viajará el CB Marbella en la primera de sus dos salidas consecutivas hasta El Bierzo para jugar en el Lydia Valentín, un pabellón que aunque se asaltara la temporada pasada, históricamente no trae buenos recuerdos. Así, a la semana siguiente, Salamanca será el destino del equipo de Rafa Piña, que visitará a Aquimisa Carbajosa que precisamente cuenta con otro ex azulón en su plantilla, el malagueño Juanpe Jiménez.

Estos serán los dos primeros envites a los que habrá que hacer frente, para luego empezar a pensar en Grupo Alega Cantabria (18 diciembre), Club Ourense Baloncesto (22 diciembre) y CAM Enrique Soler de Melilla (29 diciembre), que serán los rivales que cierren el año para un CB Marbella que espera volver a la senda del triunfo cuanto antes y empezar a escalar posiciones en la tabla.