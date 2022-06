«Estamos a 40 minutos de hacer una temporada histórica, de 10»

El BeSoccer UMA Antequera tiene una gran oportunidad ante sí para cerrar una temporada histórica. Dani Ramos, participante en el Media Day organizado por el club este jueves, cree que todavía no llega a ese nivel, aunque es «buenísima» y el remate perfecto podría llegar este sábado con la resolución de la final por el ascenso a Primera División que juegan los malagueños ante el Atlético Benavente en el Fernando Argüelles.

El UMA Antequera tiene por delante 40 minutos para hacer historia y «solo» tiene que ganar tras cerrar el partido de ida con un empate en el que tuvieron muchas oportunidades: «Fue un partido en el que se notó la tensión, el respeto entre ambos equipos por ser una final. Fue un partido muy igualado. Es verdad que dentro del partido hubo muchos minipartidos y creo que en algunos fuimos superiores a los puntos», explicó Dani Ramos.

A pesar de esa superioridad durante buena parte del partido, sí que consideró que el resultado de 2-2 acabó siendo justo para ambos conjuntos, más allá de todas las opciones de las que dispusieron para traer una victoria a Málaga.

¿Alguno de los dos parte ahora con ventaja? «En una final como esta no hay favoritos. Ellos ya han demostrado que por méritos propios se han colado en la final del play off eliminando a Peñíscola, que era uno de los favoritos. Trayendo un empate del encuentro de ida no se puede dar por favorito a nadie», argumentó el ala del UMA Antequera.

Sin embargo, el equipo malagueño se guarda para esta jornada final uno de los factores más decisivos en el mundo del deporte: la afición, lo que reconoció Ramos como «una ventaja» al jugarse la temporada con el apoyo del factor campo.

Así que el equipo Tete puede cerrar este sábado una campaña de ensueño. «Falta ponerle la guinda al pastel. Puede ser una temporada histórica. Ya es buenísima porque la consecución de la Copa del Rey ya es un hecho histórico, muy difícil de repetir, pero es una temporada de 9.5 y estamos a 40 minutos de hacerla de 10», aseguró Dani Ramos en los días previos a luchar por volver a estar en Primera División.