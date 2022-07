El central Nico López llega al Iberoquinoa Antequera

El Iberoquinoa Antequera sigue recibiendo buenas noticias y es que esta en forma de fichaje se trata del anuncio de Nicolás López para la plantilla del equipo para la temporada 2022/2023, recién llegado del club BM Villa de Aranda en Burgos.

López cuenta con gran experiencia en la División de Honor Plata. Su trayectoria profesional comenzó formándose en las categorías inferiores del BM Alcobendas, dando sus primeros pasos en la categoría senior durante dos temporadas (2012 a 2014). Tras ello pasó por el BM Guadalajara otras dos temporadas, por el Atlético Novas aunque con estancia corta, ya que comenzó la temporada 2016/2017 pero en enero de 2017 pasó a formar parte del BM Ciudad Encantada (Cuenca), donde acabó esa temporada, y en la temporada 2017/2018 fue fichado por el BM San José Obrero (Las Palmas). Finalmente en 2018 llegó al BM Villa de Aranda donde ha permanecido durante cuatro campañas.

El central madrileño, a sus 28 años, destaca por ser un jugador con capacidad de dirección, buena lectura de juego para decidir qué necesita el equipo en cada momento y con capacidad para asumir responsabilidades en momentos dificiles de partidos ajustados.

Nico López llega con las expectativas bien altas al Iberoquinoa Antequera. “Me parece un buen proyecto deportivo. Desde las primeras conversaciones que mantuve con Chispi me gustó la idea que planteaban tanto para mí como para el equipo en sí. Es un club mítico del balonmano y de la categoría, con una cultura del balonmano tremenda, que siempre ha sido muy característica cuando he jugado allí. Es un equipo en el que puedo aportar mucho, en lo colectivo y lo personal, y que me puede seguir haciendo crecer como jugador este nuevo reto. Estoy muy contento y muy ilusionado y con muchas ganas de empezar ya”, señala el nuevo central verde.

Chispi, el entrenador, expresa la importancia de este fichaje para el equipo: “Se adapta perfectamente a la idea que tengo en mi cabeza de cómo queremos jugar. Creo que es un buen complemento con Alberto y entre ambos van a ayudar mucho a crecer a chicos de cantera que van a estar con nosotros. Destacar la capacidad que tiene para jugar en transición, subiendo el balón en segunda oleada muy bien y buen juego con pivote y de hacer jugar a los demás y golear cuando hay necesidad. Va a ser un jugador muy importante a lo largo de la temporada y estoy muy contento de que haya querido venir a Antequera”.