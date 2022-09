El BeSoccer CD UMA Antequera ya ha regresado a la máxima categoría del fútbol sala nacional y lo ha hecho con un empate. Estuvo cerca de llevarse el premio de los tres puntos, pero también pudo haber tenido un resultado adverso, ya que el empate definitivo a tres goles se produjo en los últimos compases del partido. Afrontar un estreno liguero nunca es fácil. Los jugadores tienen muchas ganas de competir, luchar y, a veces, pueden aparecer errores fruto de la precipitación. De hecho, ocurrió. Osasuna Magna fue capaz de darle la vuelta a un 2-1 en contra y ponerse por delante en el marcador con un acertado Dani Zurdo que firmó dos tantos. El cuadro anfitrión notó el cariño de su público al que le mandó el mensaje de que nunca se van a dar por vencidos y luchará hasta el pitido final de los colegiados. Y así sucedió. Burrito marcó el 3-3 en el minuto 38 después de que Conejo marcara el primer tanto de la temporada y Dani Zurdo desviara hacia su propia portería un saque de banda de Davilillo. Un punto para arrancar.

Muchísima ilusión había en todos los miembros del plantel universitario y se acrecentó todavía más por el hecho de disputar el primer partido del curso 2022/2023 en casa, en el Pabellón Fernando Argüelles, con el apoyo de su afición; esta respondió y acudió a animar en un duelo exigente ante uno de los clubes históricos y que está celebrando 25 años consecutivos en la élite nacional. El choque comenzó de la mejor forma posible. Una excepcional salida de presión acabó con el balón en los pies de Pablo que lo protegió de espaldas a portería y esperó el momento adecuado para dar el pase a Conejo que se incorporó rapidísimo al ataque. El 16, como un goleador, definió con un preciso remate al ángulo superior de la meta defendida por Asier. El primero en marcar en la élite nacional fue el guardameta de Coín. Espectacular.

Los de Imanol Arregui siguieron metidos en el choque con una idea de juego muy marcada en la que destaca la movilidad entre líneas y la capacidad de cambiar el ritmo y ser verticales en los últimos metros. Dani Zurdo fue su arma ofensiva más letal. El ala andaluz anotó el 1-1 y, uno poco más tarde, fue protagonista de forma negativa, ya que desvió con la espalda hacia su propia portería un saque de banda de Davilillo. Los locales recuperaron la ventaja en el luminoso (2-1). En el tramo final del primer tiempo, lo más destacado se produjo en las botas de Óscar con varios disparos desviados y Miguel probó suerte con un lanzamiento directo de falta. En el otro lado de la pista, Conejo encontró en Pope a su mejor aliado. El 4 verde estuvo muy atento en una ofensiva rival para colocarse en el segundo palo y despejar un pase peligroso que buscaba a un rematador.

En la segunda mitad, una vez terminado el paso por los vestuarios en el que los entrenadores pudieron hablar con sus pupilos, la falta de efectividad privó a la escuadra universitaria de haberse colocado con un 3-1 a favor. Cobarro dispuso de las mejores ocasiones, aunque Daniel Fernández también mostró su poderoso disparo de media y larga distancia. El ala-pívot de Cieza se estrelló con Asier. El cancerbero visitante le sacó dos veces el balón en dos intentos consecutivos en los que se cantaba ya el gol en el Pabellón de la Ciudad de Los Dólmenes. No se amplió la distancia y Dani Zurdo apareció de nuevo para marcar dos dianas con una diferencia de cinco minutos entre el 2-2 y el 2-3.

Tete se vio obligado a buscar un cambio de dinámica y recurrió al ataque de cinco con portero-jugador. El movimiento táctico funcionó y Burrito colocó el 3-3 definitivo en el 38’. Hubo todavía tiempo para que Imanol Arregui también utilizara la ofensiva en superioridad, pero la defensa verde se mostró sin fisuras y no concedió ocasiones. En los últimos segundos, Burrito se inventó un pase en diagonal y Davilillo tuvo en sus pies el gol de la victoria. Asier lo evitó y Cobarro ya no tuvo opción de tener un intento final dentro del área. El BeSoccer CD UMA Antequera empató con Osasuna Magna en la jornada inaugural, no perdió, puntuó y ahora tendrá un par de semanas para preparar la visita a la cancha de ElPozo Murcia del próximo 23 de septiembre.

Ficha técnica

BeSoccer CD UMA Antequera: Conejo (P), Alvarito, Pope, Dani Ramos y Pablo Ramírez. También jugaron: Chispi (P), Burrito, Miguel ©, Davilillo, Cobarro, Daniel Fernández, Óscar, Javi Campano y Sergio Barona.

Osasuna Magna: Asier (P), Toni, Linhares, Dani Zurdo y Vento. También jugaron: Oihan (P), Juninho, Roberto Martil ©, Fabinho, Larrayoz, Barrot y Josu.

Goles: 1-0 Conejo (7’), 1-1 Dani Zurdo (11’), 2-1 Dani Zurdo en propia puerta (15’), 2-2 Dani Zurdo (29’), 2-3 Dani Zurdo (36’) y 3-3 Burrito (38’).

Árbitros: Alberto Carrión y Rubén Romero. Amonestaron a Cobarro por los locales y a Linhares, Dani Zurdo y Fabinho a los visitantes.

Pabellón: Fernando Argüelles (Antequera). 800 espectadores.