El CD Rincón ha conocido esta mañana su rival en la primera ronda de la Copa del Rey: el RCD Espanyol de Primera División. Los axárquicos se ganaron el derecho a estar en el sorteo tras eliminar a domicilio en los penaltis al Montilla y ahora podrán medirse a un equipo de LaLiga Santander en partido oficial por segunda vez en su historia. Será un fiesta absoluta, el problema es que aún se desconoce dónde se celebrará.

El club rinconero deberá comunicar en los próximos días el escenario del choque, ya que el Francisco Romero no cumple todos los requisitos que impone la Federación. A nivel de césped -artificial- e iluminación no habría inconvenientes, el problema parte de las instalaciones anexas al estadio. El estadio donde juega habitualmente sus partidos como local el CD Rincón no tiene la distancia que se exige para la disputa de una partido de Copa entre la grada y el verde y, además, otros puntos a solventar serían el acceso adaptado para minusválidos, tener unas dependencias para clínicas de urgencias, el control de acceso o tener rutas bien marcadas de entrada y salida.

En esas, el club rinconero se verá obligado a cambiar de escenario, como ya le ocurriera hace dos temporadas, en su anterior participación en la Copa. En aquella ocasión, la eliminatoria frente al Alavés, de Primera División por entonces, tuvo que celebrarse en La Rosaleda.

La intención del CD Rincón es volver a jugar su partido de Copa del Rey en La Rosaleda, aunque todavía no existe luz verde para ello. Otras opciones serían el Vivar Téllez de Vélez o El Maulí de Antequera.