Gema García se retira tras una espectacular carrera en el baloncesto femenino

Toda historia de amor tiene un comienzo y un final, y la de Gema García con la pelota naranja, que comenzó de muy joven en El Palo y que le ha llevado mucho más lejos de lo que aquella niña seguramente se hubiera imaginado, finaliza ahora en Estepona, tras 19 temporadas.

La capitana del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol decidió que era el momento de parar y priorizar otros ámbitos de la vida, en este caso, principalmente, el laboral. Ha sido una temporada y media defendiendo los colores del equipo, donde llegó tras su paso por el Unicaja.

García, que comenzó su carrera profesional en el actual Celta Zorka Recalvi, en la temporada 2003/04, y que ha pasado por clubes como Real Canoe, Rivas Ecópolis, Baloncesto Leganés y CB Clarinos.

Atrás queda una carrera que reducida a fríos números no puede más que asombrar a cualquiera: 442 encuentros en Categorías FEB en los que ha firmado 2.313 puntos, 1.037 rebotes, 1.221 asistencias o 735 recuperaciones. Cifras tan solo al alcance de leyendas del baloncesto femenino.

La jugadora quiso despedirse con esta carta:

GRACIAS BALONCESTO.

Es el momento de colgar mi cinta de pelo y con ello las botas. Lo hago con la tranquilidad y felicidad de haberlo dado todo, de trabajarlo, de sufrirlo también… pero por encima de todo de disfrutarlo. Ha sido un verdadero lujo.

Quiero dar las gracias a cada uno de los clubes donde he tenido la suerte y el privilegio de poder defender su camiseta, para mí ha sido un placer y me llevo recuerdos maravillosos de cada uno de esos lugares.

Gracias a todos los entrenadores/as que me han enseñado para seguir con ilusión, especialmente, a Ángel Cañete por enseñarme lo esencial de este gran deporte. A Miguel Méndez, por creer en mí y cumplir sueños que ni sabía que podía soñar. A Juan Díniz por confiar siempre. Eternamente agradecida.

Gracias a los fisios y prepas que me habéis cuidado para estar lo mejor posible. A mi fisio jugona, gracias. Gracias Enri, mi maestro, por hacer que mi carrera se alargase y por enseñarme lo que hay detrás de ella, futuro.

Gracias a todas esas personas, entrenadores/as, delgado (desde arriba sé que me estás leyendo), jugadoras y jugadores que estuvieron en ese patio de colegio con pachangas, 21 americanos, entrenos… dándome la mejor infancia que se puede tener. Con vosotros empezó todo y pusisteis la esencia, en resumen… gracias CB El Palo.

Gracias a esas personas que han estado ahí desde que empecé y que aún siguen (imprescindibles). Gracias a las personas que han ido apareciendo, porque al final lo importante y bonito de todo este camino es que, cuando paras el juego, puedes seguir disfrutando de él en forma de amistad.

Y, por supuesto, GRACIAS a mi padre y a mi madre por dejarme disfrutar, por ayudarme en todo momento, por no meteros en nada, dejar que todo fluya e inculcarme unos valores de trabajo y disciplina, que han sido mi guía. Gracias a mis rías, pilares fundamentales. Gracias Tita Inma, no hay mejor fan que tú. Tito Hugo, tú el segundo, ¿eh? Gracias. A mi hermano, sin ti no hubiera empezado este gran camino. A mis primas, gracias. En definitiva, gracias a mi familia por todo, no tengo palabras suficientes para deciros todo lo que habéis dado y me habéis hecho sentir: felicidad y orgullo de vosotros. Os quiero. Comienzo otra etapa con la certeza de que llevaré conmigo todo lo que el baloncesto me ha enseñado, ya que me ha dado la mejor asistencia del mundo, llamada vida”.