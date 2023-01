Caer está permitido y levantarse es una obligación. El triunfo le es esquivo al BeSoccer CD UMA Antequera en el segundo tramo de la temporada, una vez que concluyó el primero en una meritoria e histórica octava plaza con 19 puntos. En esta situación, la única solución se centra en recurrir al mono de trabajo y creer en la capacidad de reacción de un grupo con el entusiasmo de cumplir un objetivo nunca conseguido. Un buen partido y un marcador favorable se convierte en el estímulo necesario en el vestuario comandado por José Antonio Borrego ‘Tete’. La semana comenzó con la cita de octavos de final de la Copa del Rey en la cancha del Levante UD FS y tiene su última parada, también lejos de la Ciudad de Los Dólmenes con un encuentro de Liga, a las 12.30 horas, en Cartagena.

Jimbee Cartagena FS ha utilizado los primeros compromisos del 2023 para subsanar una racha de tres derrotas consecutivas con las que cerró el pasado año. Se marchó de vacío frente al Barça (8-1), Jaén Paraíso Interior FS (2-6) y Mallorca Palma Futsal (6-3). El primer paso adelante lo dio en el Palacio de los Deportes con un 3-3 en un duelo con el Real Betis FS en el que no pudo conservar una ventaja de tres tantos. El reencuentro con la victoria lo mantuvo el pasado fin de semana en el primer choque de la segunda vuelta como local. Su víctima fue Osasuna Magna (4-2). Este marcador tuvo continuidad en la Copa del Rey. Empató en el tiempo reglamentario con Alzira (2-2) y, tras la prórroga, certificó el pase a cuartos de final en la tanda de penaltis. Un gran plantel que, además, cuenta ahora en sus filas con Pablo Ramírez, el pívot zurdo que ha cambiado Antequera por Cartagena esta misma semana.

Una 18ª jornada nada cómoda con una visita al actual sexto clasificado con 30 puntos y un balance de 10 triunfos, un empate y tres derrotas. «Otra salida muy difícil. Jugamos contra un rival que se ha tirado toda la primera vuelta entre los cuatro primeros de la clasificación. Un equipo que tiene pívots dominantes, jugadores top como Lucao o Mellado y una buena portería. Un bloque completo que aspira a todos los títulos en juego. Una salida complicada porque es un equipo que mete un ritmo muy alto y nos va a exigir muchísimo a nivel competitivo y defensivo. Muy pocos clubes han sido capaces de ganar en Cartagena», apunta Tete.

La racha de tres derrotas y un empate no debe suponer una carga demasiado que impida al elenco antequerano luchar en la cancha por algo positivo, todo lo contrario, tiene que usarla como un acicate para reaccionar. «En cualquier jornada hay que aspirar a los tres puntos, porque todos los partidos de esta competición son muy difíciles como hemos comprobado en la primera vuelta. Es un adversario duro, aunque el equipo no va a renunciar a la posibilidad de ganar el encuentro. Si trabajamos y se dan las situaciones que nosotros vamos a preparar, vamos a tener posibilidades. Cada partido se convierte en una oportunidad y no podemos renunciar a ninguna. El inicio de Liga sabíamos que era complicado al igual que el de la segunda vuelta. Debemos ir choque a choque y apurar todas nuestras opciones de poder sumar los tres puntos», remarca el técnico.

Atendiendo, por ejemplo a lo visto en el último envite en el Argüelles, el plantel de Tete sabe cuál es su identidad de juego y cómo debe competir para hacer daño a sus contrincantes. Únicamente le falta mejorar la precisión en la finalización y poder materializar las ocasiones que genera sobre el 40x20. El entrenador confía en sus guerreros. «El partido con ElPozo fue muy difícil. Acabé muy contento porque el trabajo fue espectacular y competimos bien. Nos encontramos con un oponente que estuvo acertado y ante eso solo felicitar al conjunto que nos ganó. Nosotros tenemos que seguir con la misma actitud, ganas y predisposición en pista y, estoy seguro que trabajando así, van a llegar los resultados. Estamos ahora en una pequeña crisis en la que se nos resiste un marcador positivo. Esto lo pasan todos los equipos y hay que tener la madurez y el saber estar para revertir la situación».