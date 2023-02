Alejandro Davidovich se quedó este jueves a las puertas de su primera semifinal de la temporada 2023, tras caer ante Felix Auger-Aliassime por 6-4 y 7-6 en los cuartos del torneo de Doha, en una hora y 48 minutos. Sigue el malagueño sin conseguir 'meter mano' al canadiense, con quien registra un balance de tres derrotas en otros tantos encuentros, siempre disputados, pero siempre cayendo del lado del top10 de la ATP.

Comenzó firme Davidovich el partido, sin apenas fallos con su saque y presionando el del canadiense, algo más fallón en la primera manga aunque yendo de menos a más. Tanto fue así que en el noveno juego, Felix lograba sus primeras bolas de rotura, poniéndose por delante en la segunda y confirmando con su saque que el primer set cayera de su lado. 6-4 en 40 minutos.

La resistencia del malagueño no decayó en el segundo set, levantando hasta tres bolas de break en el quinto juego y gozando de las primeras a su favor en el siguiente juego que, sin embargo, no pudo convertir. Tras un intenso noveno juego que el tenista de la Costa del Sol sacaba adelante y un Auger-Aliassime muy sobrio con sus dos últimos turnos de servicio, que solventaba sin ceder ni un solo punto, sería en el tie break donde se decidiría el destino de la segunda manga. En la muerte súbita, el favorito número 2 del torneo se ponía por delante con un minibreak que inmediatamente 'devolvía' con una doble falta. Ambos jugadores se repartían los puntos de sus dos siguientes servicios hasta llegarse a la primera bola de partido, al resto, para el canadiense, que no desaprovecharía, cerrando el segundo set (en una hora y ocho minutos) y el partido.

El canadiense sumaba así una nueva victoria sobre el tenista de La Cala del Moral, tras derrotarle en el Abierto de Australia y el Abierto de Roma del pasado 2022. Auger Aliassime ahora se medirá a Daniil Medvedev, exnúmero uno mundial, en la que es la primera semifinal de la temporada para él. La otra semifinal del torneo catarí la disputarán Jiri Lehecka -verdugo de Andrei Rublev, primer cabeza de serie- y un incombustible Andy Murray, que está firmando un gran inicio de temporada y, con tres remontadas en sus tres encuentros en Catar, se encuentra a un solo paso de alcanzar una nueva final, la 71 en su carrera deportiva.