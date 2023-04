«Espero que El Maulí esté siempre igual de lleno que en el partido de este pasado sábado»

Alcanzar mitad de abril con el ascenso en el bolsillo, con apenas tres derrotas en una categoría muy difícil e igualada, tiene mérito. Su palmarés en España es absolutamente nuevo, pero a Abel Segovia ya se le conoce en todo el mundillo futbolístico. A nadie escapa que el Antequera CF ha basado gran parte de su inmaculada temporada en una elección que al principio no estuvo exenta de polémica. A sus 43 años de edad, este exfutbolista natural de Morón de la Frontera nos atiende para comprender mejor lo sucedido este sábado en El Maulí.

Empecemos por el reto que afrontó a principios del verano y no por la culminación del ascenso a Primera RFEF. ¿Cómo recuerda aquel momento?

No fue fácil. Yo sabía que venía a un club con todo por hacer, muy humilde. Pero a mí me gustan los retos. Al principio a la gente le costaba ir al campo de fútbol. Y para lograr lo de este sábado se tiene que dar todo. Muy al principio sí que dije que íbamos a hacer que la gente se sintiera orgullosa de su equipo. Y con el paso de las semanas, al estadio poco a poco iba cada vez más gente. Y espero que a partir de ahora El Maulí esté siempre igual de lleno que este fin de semana. Hacer feliz a la gente es mi primer objetivo. Forma parte de los valores que personalmente deseo transmitir como entrenador.

¿Y quién trae a Antequera a un entrenador joven, con experiencia fuera de España y sin demasiado palmarés aquí en Andalucía?,

Quien apuesta es Edu Espada, ahora en tierras jerezanas. Era el director general y fue el que defendió a capa y espada mi nombramiento. No es que la gente no quisiera que viniese yo. El tema es que había otros nombres sobre la mesa. Él logró convencerlos. Sólo tengo palabras de agradecimiento para él y para todo el mundo que mostró su confianza en lo que Edu comentaba. Dicho esto quiero manifestar que soy entrenador de esta plantilla y sólo no consigo nada. El técnico da las herramientas a los jugadores y son ellos los artífices del éxito.

¿Usted mismo hubiese dudado de su designación siendo directivo del Antequera CF?

Los directivos tuvieron que confiar. Y el otro día lo dije. Mi trayectoria era limitada y yo en el papel de ellos hubiese tenido dudas, sí. Pero hay que confiar en las personas. Y estoy tremendamente agradecido a Ángel, a Alberto, a Álvaro. A todos los que tuvieron en su mano la posibilidad de firmarme o no. Luego los resultados vienen y hacen que haya plena confianza. Pero en ese primer momento todo podía haber salido bien o mal.

Este ascenso iba a llegar una u otra semana, ¿qué nos puede contar ya sobre el próximo proyecto en Primera RFEF?

Está claro que la directiva y la dirección deportiva llevan trabajando en un escenario y en otro desde hace muchas semanas. No se puede parar en fútbol. Nosotros hemos tenido reuniones, incluso la posibilidad de renovar a jugadores. A mí, por ejemplo, hace tiempo que me hicieron una propuesta de renovación. Pero quedan cuatro partidos y hay que tenerle respeto a la categoría y la profesión e ir a todos los campos a ganar. Hasta que no llegase el ascenso ya les dije que no iba a firmar nada.

No pienso que el Málaga vaya a bajar. Ni lo deseo. Es un club referente de la provincia. Debe estar en Primera ni siquiera en Segunda División.

¿Cómo ve usted la situación del Málaga CF teniendo a personas muy cercanas en el banquillo de La Rosaleda?

No pienso que el Málaga vaya a bajar. Ni lo deseo. Es un club referente de la provincia. Debe estar en Primera ni siquiera en Segunda División. Y además es cierto que conozco al cuerpo técnico perfectamente, sobre todo a Manolo, además de a Sergio Pellicer. Es muy bueno que permanezca en la categoría, que pueda volver a Primera, y siga siendo un referente en la provincia y en toda Andalucía.

¿Se queda con algún momento especial de esta histórica campaña?

Han sido mucho. He disfrutado mucho el recorrido. Como futbolista buscaba mejores contratos, mejores equipos. Pero he aprendido de la vida que hay cosas más importantes. Este sábado he disfrutado cuando cada jugador venía y me decía lo que había hecho por ellos. Y fue muy bonito el 0-2 ante el Recreativo. La afición local esperó a mi equipo para reconocer su esfuerzo. Aquí en Antequera, si se trabaja y se hace una buena estructura, por qué no soñar con cotas mayores.