Costa del Sol: a 60 minutos de alcanzar la gloria

El Costa del Sol está a 60 minutos de poder alcanzar el cielo del balonmano femenino nacional. Ni más ni menos. Con dos Copas de la Reina, una Supercopa de España, una EHF European Cup y... ¿ha llegado la hora de la Liga Guerreras Iberdrola? De hecho, es el único trofeo ausente en las vitrinas de las ‘panteras’, pero ese vacío podría llegar a su punto y final este miércoles, a partir de las 22.00 horas, cuando suene la bocina que podría anunciar, si es que no hay prórroga, a las nuevas ‘reinas’ de este deporte.

Es posible que esta sea una de las oportunidades más grandes de alcanzar un título de Liga que van a tener las costasoleñas en un futuro próximo. Ojalá lleguen más posibilidades de jugar con el ‘gigante’ Super Amara Bera Bera por el título o con otro equipo revelación -como ha sido el caso del Atticgo BM Elche esta temporada- por lograr la gloria nacional. Sin embargo, ¿llegará esa oportunidad en el partido decisivo y con el factor cancha a favor? Sería muy difícil volver a repetir tales condiciones. Por lo que la ocasión es histórica y a hambre... nadie le gana a este equipo.

A pesar de tener ese 0-1 en contra tras caer en la pista ilicitana, con la consecuente carga mental y obligatoriedad de ganar, el Costa del Sol venció, y bien, este domingo. El cuerpo técnico liderado por Suso Gallardo ajustó todos los errores cometidos en Elche y que privaron de esa primera victoria (24-23), volvieron a generar más oportunidades con una brillante Silvia Arderius -18 goles entre los dos partidos de la final- y subió Merche Castellanos ese muro inquebrantable para cerrar la portería de Carranque (28-26).

La situación ahora es muy distinta aunque no lo parezca. La presión sigue existiendo porque no hay que olvidar que las malagueñas acabaron la Fase Regular en segunda posición tras el conjunto vasco. No obstante, cuentan con el ‘infierno’ malagueño a su favor y ahí son capaces de todo. Ya han demostrado sacar carácter para girar las tornas en las situaciones más difíciles y ahora es una oportunidad brillante para sacarlo todo y ganar.

No será un partido fácil. El Elche ha dado la sorpresa con esta fase final brillante y están también a 60 minutos de convertirse en el sucesor del Bera Bera. Y lo basan todo en su defensa, siendo el equipo con menos goles encajados de la temporada y con una Nicole Morales que ya demostró en el primer choque de todo lo que es capaz de frenar. Por lo que serán mínimos los detalles que decantarán hacia un lado o hacia otro la eliminatoria.

Así que tocará pelear por la gloria en casa. Al equipo ya se le escapó en Ciudad Jardín la Supercopa de España en diciembre. Cayó en el Martín Carpena en pleno mes de abril. Y ahora, en Carranque, la final de las finales de la Liga Guerreras Iberdrola para cerrar mayo. Ojalá a la tercera vaya la vencida...