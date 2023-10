‘El deporte va por barrios’ volvió a lo grande este viernes en la sede provincial de Cruz Roja. Tras el parón estival, el programa de encuentros organizado por la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga con la colaboración de Fundación La Caixa a través de CaixaBank contó con un invitado de excepción, Carlos Kameni, que ofreció un crudo discurso sobre la realidad del racismo en el deporte y en la sociedad actual.

Durante la charla, denominada ‘En el deporte no hay color’, el portero natural de Camerún – todavía en activo y una de las voces más autorizadas del país para hablar de xenofobia–, señaló sin ambages que «en España hay racismo y hay que cortarlo y perseguirlo», espetando que «la base está en la educación», y añadiendo: «¿Quién se cree diferente?».

Lleno hasta la bandera

La sala del moderno recinto de la Cruz Roja en la capital, ubicado en el barrio de Segalerva se llenó hasta la bandera para la ocasión con refugiados y voluntarios que no perdieron detalle de sus palabras de Kameni, que ofreció un discurso sosegado, equilibrado y cargado de valores, y que estuvo acompañado por el periodista Borja Gutiérrez.

«No comparto con que en el deporte español no hay racismo. Lo hay cada domingo. Hay racismo y hay que cortarlo. Si decimos que no hay, va a seguir pasando. Seguiremos pasando porque se esconden», amplió Kameni, residente en Málaga mientras que busca equipo a sus 39 años y tras su última aventura en Andorra: «Me resisto a colgar los guantes. Físicamente estoy bien. Entreno mejor que cuando jugaba. Por eso me resisto a retirarme. Me siento fuerte físicamente y mentalmente para disfrutar de mi pasión. Espero que en los próximos días puedan verme en los campos. Hace unos minutos se me ha caído una oferta. Lo vamos a tomar con tranquilidad y como soy agente libre puede llegar en cualquier momento».

Pero, volviendo al tema primigenio del racismo, Kameni apuntó a la educación «como la base» de la prevención. «Los padres tenemos la responsabilidad. Lo que pasa en el campo no le doy importancia. Ahí no me quejo. Yo disfruto jugando. El que está en la grada no cuenta. Ha perdido su tiempo y su dinero. No me afecta. Me afecta en la calle. En el día a día. Eso es lo bastante fuerte. En los colegios donde van los niños», siguió, entendiendo que se trata de un tema del que «solo se habla cuando sucede algo en el campo. Después no vemos acciones reales. Ni en el campo. Ni en la vida. Hemos tocado un tema, pero el cambio no estaba en camino… ¿Tú crees que será la solución parar un partido? ¿Si vas a 20 campos porque un partido, una persona dice eso? Hay que educar. Ir a los colegios. Si tu sueltas eso delante de tu padre o tu madre… Eso no lo volverás a hacer. Hablo de la base. No hay un ser humano más importante en tu vida que tu padre».

Casos de racismo

Kameni repasó algunas de las anécdotas salpicadas de racismo que le han perseguido durante su carrera, como aquellas famosas de Mestalla o Montjuic, su propio campo con el Espanyol, y sacó a colación casos reales y actuales. Y nombres propios: «Ya dije hace años que tenía que tomar medidas. No podemos dejar pasar el tiempo. Ayer pasó en Cartagena. Si tú tienes al lado a alguien hay que decirle que pare. Antes de lo de Vinicius, pasó lo de Iñaki (Williams). Cuando pasó lo de Vinicius, habló de la provocación… Lo que él hace en el campo no te da derecho expresar ese odio. Es fútbol. Hemos dejado pasar mucho tiempo y me pasó en 2004. Casi 20 años. No se hizo nada. A Eto’o dos semanas después en Zaragoza. Hemos dejado pasar tanto.. ¿A Vinicius?, ¿pero antes? Quiero que sea algo firme y que llevemos el tema de verdad».

No faltaron en la sala las caras conocidas, algunas de las cuales se sumaron al foro abierto para aportar su visión desde su prisma, caso del exjugador de baloncesto Anicet Lavodrama, con una dilatada carrera profesional y que ahora ejerce como director deportivo de la selección de Costa de Marfil. Lavodrama nació en la República Centroafricana y es hijo de diplomáticos, tiene 18 hermanos y saltó de África a una Universidad de Estados Unidos antes de hacer carrera en la ACB. Ahora reside en Málaga: “Las personas que tienen que estar aquí son las que manifiestan esas malas praxis o tienen esos comportamientos. Carlos ha tocado el asunto y la solución es difícil. Legislar el odio o el amor… Las grandes organizaciones del deporte: FIFA o FIBA hacen campaña permanente y participo en distintas acciones o manifestaciones y la clave sigue siendo la educación. Yo como padre, madre, abuelo o abuela le traslado a mis nietos lo que significa ser humano. La educación debe venir de parte de todos. Si señalas a quien ha pisado la caca y tiene unas consecuencias puede surgir efecto. Debe tener claro que eso no se hace”.

Regalos para cerrar el acto

Al final del acto se entregaron numerosos regalos. Kameni recibió la biznaga de la APDM como agradecimiento a su colaboración, recibiendo además un distintivo de la Cruz Roja, que ejerció como anfitrión; y de dos detalles más muy especiales: una portada de la revista La Bombonera, en la que Pachi Idígoras lo recreó con cáscaras de pipas –el propio Pachi le hizo entrega de ella–; y un cuadro con todos sus cromos como jugador del Málaga, obsequio del coleccionista Isidoro Blanco, que colaboró activamente en la ‘customización’ de la sala para el evento. Igualmente Kameni le entregó a Cruz Roja una camiseta del Málaga de esta temporada personalizada y dedicada. Fue el broche a una jornada inolvidable en la que se habló de racismo y se pusieron bases para intentar prevenirlo desde la base.