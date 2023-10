Volver a hacer del Pineda una fiesta. Ese es el objetivo del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, que ha vencido en los cuatro partidos disputados como local hasta el momento y quiere seguir haciendo de su pabellón un auténtico fortín gracias al apoyo de un público que jornada tras jornada se convierte en la sexta jugadora. Será en la primera de las tres jornadas intersemanales que tiene la LF Challenge esta temporada, coincidiendo en esta ocasión con el día de Todos los Santos, y ante el colista de la categoría: Talenom Boet Mataró.

Francis Tomé fue claro al hablar sobre el cuadro catalán que este miércoles visitará el Pineda: "En esta categoría no hay rivales sencillos y aunque no hayan ganado nunca, lo que tenemos que lograr es que no sea aquí cuando se estrenen, porque hacen buen baloncesto y será cuestión de tiempo".

En lo que se refiere a su plantilla y el estado físico de la misma, el técnico malagueño expresó que las interiores "Aminata (Traoré) y Sarah (Mortensen) siguen acumulando minutos" tras recuperarse de sus lesiones, mientras que el equipo "aún echa de menos a Érika (Gomes)", quien esperan que esté de vuelta "lo antes posible". Centrado en el próximo encuentro y en las bases de juego reconocible que quiere tener durante la temporada, Tomé expresó que el grupo está "trabajando para jugar durante los 40 minutos de todos los partidos como el pasado sábado, que no sea un día sí y otros no, que sea una constante".

Unicaja Mijas

El Unicaja Mijas viaja a la capital de España para medirse este miércoles 1 de noviembre, a partir de las 12.00 horas, a uno de los equipos llamados a estar en la parte alta de la Liga Femenina Challenge: el Vantage Towers Alcobendas.

El conjunto madrileño llega a la cita en un buen momento de forma, con 4 victorias consecutivas, la segunda mejor racha de toda la categoría, solo por detrás de los 6 triunfos del líder invicto Recoletas Zamora. Así, con dichas 4 victorias y 2 derrotas, se encuentran en la 5ª posición de la clasificación. En su último partido, se impusieron fuera de casa al Talenom Boet Mataró por 57 a 80.

La base del Unicaja Mijas Andrea Gutiérrez indicó, en primer lugar, que "el objetivo principal es recuperar buenas sensaciones, sobre todo después de la última jornada, y hacer lo que entrenamos, que es jugar juntas para intentar llevarnos la victoria".

Sobe el rival, el Vantage Towers Alcobendas, la base malagueña señaló que "es un equipo muy sólido que lleva 4 victorias y es candidato para jugar los play offs. Queremos dar la sorpresa, por lo que vamos a su casa a intentar conseguir la primera victoria fuera de casa de la temporada".

El Unicaja Mijas se enfrentará este miércoles 1 de noviembre al Vantage Towers Alcobendas a partir de las 12.00 horas. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Liga Femenina Challenge, se disputará en el Pabellón Municipal Antela Parada de Alcobendas y será retransmitido por Canal FEB.