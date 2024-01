Simeone no tiene defensa: Soyuncu, Savic y Mario Hermoso, en la rampa de salida

Parece claro que Diego Pablo Simeone ha alterado los principios básicos del cholismo esta temporada para abrirse camino con variables que han diversificado especialmente su ataque. El Atlético suma 39 goles a favor en Liga, solo uno menos que el Real Madrid y a siete del sorprendente Girona de Michel. Los del Cholo son el tercer equipo más goleador de la Liga por delante del Barcelona o del vertiginoso Athletic de Valverde.

El cholismo 2023-24 golea más y defiende peor

Simeone anda moviendo la manta de Tim, aquel entrenador brasileño que afirmó que "el fútbol es una manta corta. Si te tapas los pies, te descubres la cabeza, y si te tapas la cabeza, te descubres los pies ...". Ahora parece haber apostado por taparse los pies, lo que ha hecho que se destape la cabeza. Porque si es cierto que es uno de los más goleadores, también ha dejado de ser un equipo infranqueable en defensa. Los rojiblancos han encajado 22 goles, muy lejos de los 11 del Real Madrid o los 17 de Las Palmas, y por detrás de Athletic, Betis, Real Sociedad o Barça.

Esa pérdida de fiabilidad se produce pese a la mejora de rendimiento de un Oblak que ha recuperado su solvencia bajo palos, salvando muchos puntos con sus paradas. Sin embargo, Simeone tiene un problema grave, ya no tiene quien le defienda como a él le gustaría. Tiene un déficit de pivotes defensivos en el mediocampo, cosa que ha advertido a la dirección deportiva priorizando el fichaje de un jugador para esa posición que no termina de llegar. Y ante esa tesitura ha modificado la defensa a un dibujo con tres centrales y dos carrileros con trivote por delante, jugando durante estos meses con su tripleta de centrales para sortear las lesiones y optimizar el buen momento de sus zagueros, donde cuenta con Savic, Giménez, Hermoso, Soyuncu, Azpilicueta, Reinildo y hasta un reconvertido Witsel.

Muchas alternativas, pero hasta ahora muy irregulares. Para empezar Reinildo ha estado lesionado todo el inicio de temporada y ahora que puede jugar está haciendo el rodaje con su selección, Mozambique, en la Copa de África. Los fichajes no han terminado de cuajar porque Simeone no ha terminado de darles oportunidades. César Azpilicueta ha disfrutado de 949 en 16 partidos de Liga, siendo titular en nueve de ellos, mientras que el turco Caglar Soyuncu apenas ha disfrutado de 110 en seis partidos, apareciendo en el once solo en uno.

Los dos jugadores que se han mostrado más fiables hasta el momento son José María Giménez, que parece haber sorteado definitivamente la plaga de lesiones que le persigue en las últimas temporadas, y Mario Hermoso, que está ofreciendo su mejor rendimiento desde que llegó al Atlético de Madrid. El tercer hombre es Stefan Savic, que a sus 32 años no termina de coger el ritmo en este curso y está ofreciendo un rendimiento inferior al esperado por el técnico. El montenegrino ha participado en 10 partidos, sumando 724 minutos con nueve titularidades, lo que confirma que tiene la confianza del Cholo y cuando está en condiciones de jugar apuesta por él de inicio.

Varios centrales en la rampa de salida

Sin embargo, mientras acaba de reintegrarse Reinildo, que todo apunta que será el tercer central titular junto a Giménez y Hermoso, el Atlético se enfrenta a un futuro incierto en defensa. Se habla de la posible salida en este mercado de invierno de Soyuncu y Savic. Los dos tienen ofertas de Turquía y podrían marcharse en enero. El otomano, que llegó gratis del Leicester, se da por hecho que acabe jugando en el Fenerbahçe, que ha enviado a Madrid emisarios para negociar la posible salida del central. Una operación factible porque el jugador quiere disfrutar de minutos para volver a tener protagonismo y recuperar su rol de titular también en la selección turca, especialmente de cara a este verano en el que se disputa la Eurocopa de Alemania.

El caso de Savic es diferente. El Atlético tiene en el escaparate a media plantilla, por las apreturas económicas que sufre, y el defensa es uno de ellos. Pero para abrirle la puerta de salida, el club exige 10 millones de euros en concepto de traspaso. El Fenerbahçe también le ha sondeado, pero su ficha es demasiado alta para los otomanos y las exigencias del pago de un traspaso por parte del Atlético complican la operación. Pese a todo, parece que el futuro de Savic, que tiene una cláusula de renovación automática por jugar un número de partidos, sigue en el aire y podría salir en junio tras nueve temporadas en el club colchonero.

Y luego está el caso de Mario Hermoso. Simeone está muy satisfecho con su rendimiento, que le ha convertido en el jugador más fiable en el eje de la defensa. Mario ha disputado 17 partidos, todos como titular, sumando 1492 minutos. El problema con el que se ha encontrado el Cholo para mantener a su cacique es que el central termina contrato este verano y no ha llegado a un acuerdo con el club para su renovación. De hecho, ha rechazado la oferta a la baja del Atlético y tiene otras más interesantes de la Premier para salir. A Hermoso le gustaría quedarse en el Metropolitano, pero para ello Gil Marín debe mejorar su propuesta, especialmente ahora que atraviesa por el mejor momento de juego desde que está en el Atlético y, probablemente, de su carrera deportiva.

Simeone no tiene quien le defienda, al menos como él quiere. Hasta el punto que ha terminado reciclando a Witsel como tercer central e insiste a Andrea Berta para que peine el mercado buscando zagueros de garantías que devuelvan la solvencia defensiva a un Atlético que es mucho más atractivo de ver esta temporada, pero mucho más vulnerable defensivamente, algo que va contra la naturaleza de su entrenador.