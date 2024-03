El Trops Málaga afronta una salida difícil a la cancha del Barça Atlétic

El Trops Málaga visita este sábado la siempre difícil cancha del Barça Atlètic, el tercer clasificado de la División de Honor Plata. Pese a que el conjunto catalán no podría ascender a la Asobal ni por la vía rápida, como primero de la categoría, ni como ganador del play off que disputarán los cuatro equipos que sucederán campeón, el cuadro blaugrana viene haciendo una temporada sensacional. De hecho, sus cuatro últimos enfrentamientos los ha saldado con victoria, mientras que en casa, solo ha sucumbido en una ocasión, en este caso, ante el Cisne Pontevedra en la ya lejana cuarta jornada, celebrada el 7 de octubre del pasado año.

Así pues, el Trops tiene este sábado por delante un hueso duro de roer, si bien los malacitanos viajan a Barcelona con la moral alta, después de superar hace una semana al segundo clasificado de la liga, el San Pablo Burgos, al que superó por 28-25, merced a una sobresaliente segunda parte.

El choque del equipo de Quino Soler ante el filial azulgrana, correspondiente a la jornada 22, arrancará a las 17.30 horas, en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, con arbitraje de los colegiados Óscar Gutiérrez Sobrino y Jorge Monjo Ortega, de la Federación Territorial de Madrid.

El Barça Atlètic, que en la ida ganó al Trops en Los Olivos por 32-27, cuenta con un plantel plagado de juventud, lo que le hace jugar con alegría y desparpajo, de ahí que sea el equipo máximo anotador de la categoría, con 666 goles, aunque, por el contra, también es el que más recibe, con 606 dianas en contra. Por tanto, el sábado se enfrentarán el mejor ataque de la División de Honor Plata, el del Barça Atlètic, frente a la mejor defensa, la del cuadro de Málaga, que solo ha encajado 522 goles.

De este encuentro ha hablado el que fuera jugador del Barça B en sus inicios como sénior y hoy en la escuadra del Trops Javi García, quien ha afirmado que el partido del sábado "va a ser muy importante para nosotros", ha puntualizado. "El filial del Barcelona es un equipo que hace muchísimos ataques, corre mucho, hace muchos saques rápidos del centro… En definitiva, es un equipo que hace mucho daño con su velocidad de juego", ha explicado el pivote de la escuadra malagueña.

Sin embargo, y tal y como ha insistido García, para el Trops se trata de un duelo "importantísimo, ya que, si queremos estar en los puestos de fase de ascenso, también tenemos que puntuar fuera de casa y más, ahora, que la clasificación está muy igualada. Para mantenernos en la zona de play off tenemos que coger una buena racha de resultados. Hay que ganar todos los partidos que nos quedan en casa y fuera, tenemos que puntuar", ha subrayado Javi García, que ha insistido en que la fórmula para sacar adelante el envite pasa "por no darle libertad al rival para que hagan su juego rápido. De esta manera, se sentirán incómodos. Así que, tenemos que intentar no cometer pérdidas de balón para evitar que corran y desarrollen el contraataque", ha comentado el jugador del Trops.