Torneo Conde de Godó: Flavio Cobolli - Rafa Nadal, en directo

El tenista Rafa Nadal regresa finalmente hoy a la competición en el torneo Conde de Godó para medirse al italiano Flavio Cobolli. El jugador balear, que no competía desde su participación en el torneo de Brisbane, en enero, vuelve a la tierra batida del Open 500 barcelonés, donde ha ganado en 12 ocasiones.

Nadal entró en el torneo con ránking protegido, pisando de nuevo tierra batida dos años después. "He podido venir aquí, un poco de decisión de último momento. La verdad es que no había venido antes porque tampoco sabía muy bien si iba a jugar o no. Pero, dentro de lo que cabe, la semana ha sido positiva de entrenamientos y mañana voy a estar en pista", anunció en la rueda de prensa previa al inicio del torneo.