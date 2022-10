La consultora tecnológica Experis, ha presentado el informe “Mujer y Tecnología. El reto de la brecha de género para perfiles IT y propuestas para corregirlo”. El documento analiza las causas de la menor presencia de perfiles femeninos en empleos tecnológicos y plantea distintos ámbitos de trabajo para corregir la tendencia en un sector que no deja de crecer.

La oportunidad para las profesionales es notable: se trata de un sector con una remuneración media de 37.660 euros, lo que supera en más de 15.000 euros la media salarial de las mujeres en España, que es de 22.467 euros según datos del INE. Además, el talento IT sigue encontrándose entre los más demandados, tanto en España como a nivel global, y las empresas, conscientes de la carencia endémica de perfiles femeninos, están especialmente atentas para atraer a esas profesionales.

Perfiles femeninos IT: Realidad y retos

El sector tecnológico ya emplea a más de 530.000 personas de forma directa en España y la oferta de posiciones para perfiles tecnológicos se duplica cada dos años, muy por encima de cualquier otra industria. Concretamente, el sector IT necesita este año más de 240.000 profesionales cualificados. De ellos, al menos la mitad deberían ser mujeres para incrementar de manera progresiva la presencia que tienen el sector, lo que supondría, unos 120.000 puestos anuales. En la actualidad, las profesionales representan el 32,2% de la población activa en España, pero al hacer foco en el sector IT, esa ratio cae hasta un 20,6%.

Por ello, este informe repasa las principales causas por las que se produce ese desequilibrio, que organiza en tres ámbitos: barrera educativa, sociocultural y profesional. Ante la primera barrera, el informe plantea un abordaje integral que revise la formación reglada, tanto universitaria como profesional, y, a la vez, que impulse el uso de otros recursos formativos que permitan preparar a las y las profesionales y dotarlas de las habilidades específicas que el mercado demanda en menos tiempo, como pueden ser los bootcamps.

Para afrontar la barrera sociocultural, el informe apunta a la necesidad de poner en valor los referentes femeninos tanto del pasado, como Ada Lovelace, considerada la primera programadora del mundo, o Hedy Lamarr, que compaginó su faceta de actriz de Hollywood con inventos clave para desarrollar el WIFI, como perfiles de éxito que están en la industria hoy en día.

Por último, para derribar la barrera profesional se hace necesario poner en marcha políticas de diversidad de género capaces de generar un completo ecosistema de talento e innovación que beneficie a todos los que lo practican.

Para acelerar los cambios, el informe plantea seis propuestas de acción que las empresas del sector tecnológico pueden activar para lograr atraer al talento femenino: la revisión de los procesos de selección; una promoción activa y real de una cultura de empresa diversa e igualitaria; la creación de una política de remuneración y promociones sin sesgos, basada en criterios objetivos; la puesta en marcha de políticas reales de conciliación y flexibilidad, claves para atraer el mejor talento femenino; la formación periódica en políticas de igualdad y detección de sesgos cognitivos subconscientes; y, finalmente, un análisis de las bajas voluntarias de la compañía.

Según Myriam Blázquez, Directora General de Experis, “la digitalización ya no es opcional y la demanda de profesionales seguirá creciendo. No se trata de cuotas, es cuestión de tener a la mejor persona en cada puesto. Por eso es fundamental aprovechar la oportunidad que se nos abre para sumar más talento femenino a la industria tecnológica. Contar con equipos diversos impulsa la productividad, contribuye a fidelizar el talento, permite a las compañías ser más atractivas para clientes y potenciales candidatos y suma otros estilos de liderazgo que enriquecen a la organización”. Blázquez finalizó: “es crucial fomentar la diversidad revisando los procesos de selección y creando políticas de remuneración y promociones sin sesgos. Pero, ante todo, es necesario impulsar la formación para poder contar con todo el talento, no sólo el femenino, que el sector demanda”.

Por su parte, Víctor Calvo-Sotelo, Director General de DigitalES (Asociación Española para la Digitalización),llama a trabajar en el fomento de vocaciones técnicas entre las mujeres, desde las edades más tempranas. “Es necesario ir derribando las barreras culturales que subyacen esta brecha y que resultan especialmente visibles en los estudios de Formación Profesional”, comentó en el acto de presentación. Y añadió: “Es importante incidir en que la diversidad en las organizaciones revierte en mejoras tangibles en su competitividad”.