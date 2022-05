El Grado LEINN (Liderazgo Emprendedor e Innovación) llegará a Málaga el próximo curso 2022-2023 y se iniciará en el mes de septiembre. Este grado se realizará en el laboratorio de aprendizaje radical Málaga TeamLabs, con sede en el antiguo edificio de Tabacalera.

LEINN es un grado universitario oficial de liderazgo emprendedor e innovación, certificado por la Universidad de Mondragón y reconocido por el Ministerio de Educación.

La presencia de la Universidad de Mondragón en Málaga es fruto de un acuerdo de colaboración que firmaron el Ayuntamiento de la ciudad y la institución educativa vasca y que tiene como objetivo crear en Málaga un ecosistema urbano de innovación y emprendimiento referente a nivel internacional, además de apostar por el empleo y la innovación en una ciudad que se está significando en los últimos años en estas disciplinas.

Andrea Martínez, antigua estudiante del grado y directora en la actualidad de la titulación en el laboratorio de aprendizaje Málaga TeamLabs, cree que la llegada a Málaga del Grado LEINN, «está generando expectativas muy positivas». Para Martínez, «el ecosistema emprendedor malagueño está creciendo bien y muy rápido y creemos que podemos aportar nuestro granito de arena formando emprendedores y líderes que aporten valor y generen impacto. Tenemos muchas ganas de encontrar talento y trabajar con él», asegura.

La metodología de LEINN nació en Finlandia hace más de 25 años y se basa en la máxima ‘Aprender haciendo’ (Learning by doing), emprender en equipo, y en la realización de viajes internacionales de aprendizaje. En el primer año se viaja mes y medio a Helsinki o Berlín; en segundo a EEUU o Costa Rica y en el tercer año a India y Corea del Sur durante 3 meses.

Empresas reales

En LEINN no existen aulas, clases ni maestros, ni exámenes y los alumnos crean su propia empresa en equipo desde el primer día de curso para que interactúen a través de negocios en el mundo real. Durante los cuatro años que dura el grado, el alumnado tendrá que desarrollar proyectos reales, gestionar clientes reales y facturar cantidades de ingresos reales de dinero. A pesar de que se fomenta la autonomía en todo el proceso, los estudiantes no se encuentran completamente solos en la tarea ya que están acompañados de un entrenador/a de equipos o ‘team coach’, una figura similar a un tutor que les guía en su proceso de aprendizaje.

«El objetivo -según la directora del grado- es que los alumnos desarrollen cualidades referentes al liderazgo y fomentar y acompañar al individuo para que viva una madurez personal y profesional», asegura.

El próximo 28 de mayo se realizará una jornada de Puertas Abiertas a las 10.30 en el edificio de Tabacalera Málaga, en el Polo de Contenidos Digitales. La asistencia es totalmente gratuita y hay que inscribirse en www.gradoleinn.com.

Además, al ser un grado oficial se puede optar a las becas del Ministerio de Educación y hay ayudas de TeamLabs que pueden suponer hasta el 50% del precio de la matrícula para perfiles con menos recursos económicos y que superen el proceso de selección que se realiza para entrar.

Uno de los indicadores del éxito de esta formación es la altísima tasa de empleabilidad de los alumnos, que supera el 97%. Para Andrea Martínez, «LEINN no tiene salidas, tiene una entrada y el alumno/a se desarrolla hacia donde se considere más preparado (sector, tipo de empresas, roles que desempeña en la misma, etc), se van desarrollando competencias y ampliando los contactos. El proyecto Fin de Grado es una continuación de lo que has venido haciendo en los últimos cuatro años. El perfil del Leinner se va conociendo y las empresas lo van demandando más», afirma.

Dos buenos ejemplos

César Camps, emprendedor malagueño y graduado en LEINN, califica de «experiencia de diez» los cuatro años que estuvo estudiando el grado: «Me considero una persona muy inquieta. Empecé a estudiar ADE en la universidad pero no me llenaba y lo tuve que dejar. En 2015 entré en el grado LEINN y fueron cuatro años de locos, aprendes a estar con un negocio en la calle; trabajas al principio sin capital. Mis compañeros y yo montamos Rec Hoodies en primero de carrera y siete años después continuamos gestionando».

La metodología del grado para Camps es «decisiva», aprender a desarrollar si un negocio puede tener cabida en el mercado, «es lo mejor, chequear las posibilidades de éxito para saber si el negocio va a ser posible». Camps también destaca otro elemento con el que se encontró en sus cuatro años de formación, el trabajo en equipo: «Estás con veinte personas desconocidas y aprendes a trabajar con todas ellas creando sinergias entre todos», indica.

Este emprendedor malagueño reconoce que lo aprendido en el grado LEINN «me ha servido en mi vida laboral y en el resto de proyectos», como el que está llevando a cabo ahora, la expansión a Madrid de un negocio como Tuk Tuk Noodles (que va a cambiar su nombre a Toc Toc Noodles).

Beatriz Valdevira, otra malagueña, graduada en LEINN que trabaja en ODILO (el Netflix de los libros), nos cuenta su experiencia durante su periodo de formación, que califica de «enriquecedor y muy duro». «Eres muy joven, 18 años, y ya te enfrentas al mundo empresarial, se aprende un montón; te caes, te levantas y tocas todos las facetas del mundo empresarial», comenta. Ahora trabajo en E-learning, y lo aprendido en LEINN me ha ayudado a incorporarme al mundo laboral, sobre todo en el trato con personas».

Beatriz reconoce que ahora aplica en su trabajo el Learning by Doing siempre, «hasta que no lo materializas no lo aprendes», comenta; e indica que siempre se rige por una máxima que aprendió en LEINN: «Déjalo mejor de cómo te lo encontraste».

Los promotores de esta titulación de la Universidad de Mondragón realizarán una jornada de Puertas Abiertas el 28 de mayo a las 10.30 horas en el Polo de Contenidos Digitales