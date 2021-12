En la recta final del año es cuando más libros compramos. ¿Y qué estamos comprando en este 2021? Pues lo de siempre, porque los lectores españoles parece que somos animales de costumbres. Así, en lo más alto de la lista de ventas se alza ‘La bestia’ (Planeta, 2021), de Carmen Mola. Porque ha habido revuelo y polémica sobre si Carmen Mola es un timo porque son tres señores poco atractivos, pero un año más el Premio Planeta se vende como rosquillas. Y si el primer puesto no es una sorpresa, mucho menos lo es el segundo: ‘Nunca’ (Plaza & Janés, 2021), de Ken Follett, el enésimo regreso del escritor multiventas con una nueva novela que se vende como la nueva novela del autor de ‘Los pilares de la Tierra’ –uffff, es tan previsible que duele-. Oh, sorpresa, el tercer puesto es para, sí, el finalista del Premio Planeta, que este año recayó en ‘Últimos días en Berlín’ (Planeta, 2021), de Paloma Sánchez-Garnica -que parece que sí es una mujer y no tres señores disfrazados-. Completan el top ten Arturo Pérez-Reverte, el nuevo álbum de Astérix, un libro juvenil, una cosa romántica, las confesiones de un presentador de televisión que tomaba muchas drogas, un libro cursi de un curioso fenómeno salido de las rrss y el Taco Calendario del Corazón de Jesús 2022. Si somos lo que leemos, los españoles somos muy aburridos.