El cruce de Shibuya en el centro de Tokio o el hotel Hyatt Park en Shinjuku son los escenarios que nos dejó la película romántica de Sofia Coppola en 2003, en la que dos norteamericanos se conocen accidentalmente, fue la imagen que nos quedó de Japón con un amor imposible en un país exótico. Años más tarde, en contraste con la película ‘Lost in translation’, Libros del Asteroide nos ofrece otra imagen de Japón a través de Seicho Matsumoto, digamos un Japón más japonés a través de la novela negra ‘Un lugar desconocido’. Con anterioridad Libros del Asteroide ya había publicado de este autor el ‘El expreso de Tokio ‘ y ‘La chica de Kyushu’. Matsumoto no es desconocido en España, no obstante, la publicación de ‘Un lugar desconocido’ en su lengua original es de 1975. Su auténtico nombre es Matsumoto Kiyoharu, fue ganador del premio Akutagawa, y nació a principios del siglo XX en la zona meridional del archipiélago japonés, la isla de Kyushu. Matsumoto, que no concluyó sus estudios, es uno de los escritores más populares de Japón en novela negra, y que para introducirlo en el lector occidental se le ha comparado con un escritor europeo, Simenon, pero que a pesar de coincidir en el género de la novela negra y en una narración convencional -una historia lineal, un narrador omnisciente, y un estilo directo-, pero digamos que con los mismos ingredientes el resultado no sabe igual, y no solo por el contexto cultural, sino porque, podríamos decir, que en esta novela ‘Un lugar desconocido’ Matsumoto caracteriza el desarrollo y los giros de la historia con una gran intensidad que pueden atrapar al lector, quizá sea lo que llaman la voz del escritor.

Asai y Eiko son un matrimonio aburrido y desapasionado de 42 y 34 años, él tiene un trabajo en un ministerio que le hace estar siempre de viaje, mientras que ella es ama de casa y no le preocupa lo más mínimo el trabajo de su marido, se dedica a hacer talleres literarios de haikus. En uno de los viajes de Asai muere sorpresivamente Eiko por un infarto, y lo que le cuentan a Asai no le convence, de modo que comienza a investigar por su cuenta, pues ella muere en el entorno de un barrio con hoteles de citas, y él se castiga pensando si es que ella se veía con otro. Esta historia de intriga es atípica, el investigador es un viudo, no un policía, y el muerto lo es por un infarto, es decir, que en principio aquí no hay crimen, pero Matsumoto, mediante las sospechas del marido, desenvuelve la historia del modo en que al protagonista le parece que hay gato encerrado. El autor nos sumerge en los códigos sociales de Japón, y también donde, del mismo modo que un tsunami, la novela negra empieza con el mar en calma hasta que una ola gigante causa la devastación, algo inesperado que pone a Asai en el epicentro de un verdadero crimen. Los giros de Matsumoto dan la vuelta al protagonista, en principio, un viudo que pasa de la pena al arrebato, de querer saber lo que ha pasado a la angustia de tener que escapar sin mirar atrás. Un lugar desconocido Seicho Matsumoto

Editorial Libros del Asteroide

Traducción : Marina Bornas

: Marina Bornas Precio: 17,95€