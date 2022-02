Han pasado cinco décadas de aquella película ‘Adivina quién viene esta noche’ de Katherine Herpburn y el recién fallecido Sidney Poitiers, donde una joven blanca quiere presentar a sus padres a su novio negro, los cuales ante esta situación se muestran confusos. Y, quizá porque esto no se haya superado completamente, llegó en los últimos meses la novela ‘Alguien como tú’ de Nick Hornby, donde esta es una de sus tramas. No obstante, el contexto principal no es el de la América de la reivindicación de derechos civiles y el asesinato de Martin Luther King, sino el del referéndum donde los británicos habían de decidir su salida de la Unión Europea. En la novela de Hornby se contraponen los argumentos de los que quieren permanecer en la UE y quienes quieren salir, que el autor focaliza más la trama en favor de la permanencia, evidenciando confusas ideas de carácter xenófobo por parte de quienes argumentan la salida. Pero esto, en realidad, es el trasfondo, porque el verdadero hilo argumental, el mayor y desafiante conflicto de la novela, es la diferencia de edad, una mujer culta de 42 años y un chico buscavidas de 22, inmersos ambos en esta dicotomía política que dividió al Reino Unido.

A veces hay novelas tediosas que para leer una página parece que transcurre un siglo, y otras en las que se leen de un plumazo, es lo que llaman ritmo narrativo y que caracteriza el estilo de Hornby, con un narrador omnisciente que no se pierde en divagaciones, sino en generar un marco donde se desenvuelvan diálogos vivos y chispeantes. La capacidad del autor para observar temas críticos en la sociedad ha sido como la de una aspiradora, para luego transformarlos en tramas bien cruzadas en el argumento de la novela, es decir, asuntos incluso sobre si lo que motiva a unos padres para elegir un colegio público o privado es la calidad de la enseñanza o prejuicios clasistas, como muestra un personaje en esta historia, que adoptó a una niña asiática, pero que prefiere llevarla a un colegio privado para que no esté con otros niños como ella, dice el personaje cínicamente. Nick Hornby estudió literatura inglesa en Cambridge, y comenzó como colaborador en la prensa mediante críticas musicales. Es un autor reconocido en el mundo anglosajón, principalmente en su país, Gran Bretaña, y en los Estados Unidos. En España ha publicado en Anagrama sus novelas en dos lenguas de nuestro país, el español y el catalán. El autor, por otro lado, no solo tiene experiencia como narrador, sino también como guionista, este género literario vinculado al cine donde, al igual que en el teatro, se prescinde del narrador, y lo que probablemente contribuyó a dotarle de mayor destreza en los diálogos como novelista. Esta historia de Hornby funciona por unos personajes bien construidos y caracterizados, lo que provoca en el autor que solo deba dejarles desenvolverse en este contexto que les conducirá a enfrentar varios conflictos, es decir, las diferencias, los prejuicios sociales, y el referéndum por la salida de la UE. Hornby es un escritor británico que parece huir de una visión ampulosa por un concepto de la sociedad y el lenguaje más modernos, es decir, esta novela de Hornby es la anti pompa, lo contrario a la flema y a lo solemne y que busca romper lo convencional. Lucy es profesora de literatura en un colegio público, tiene dos hijos, y se ha separado de su marido alcohólico. Vive en un barrio acomodado de Londres. Joseph es un chico negro de 22 años, pluriempleado, tiene ocupaciones tan dispares como carnicero, entrenador de un equipo infantil de fútbol, canguro, y aspirante a DJ en una discoteca. Ambos se conocen cuando ella necesita un canguro, él denota una madurez superior a su edad, conecta bien con los hijos de Lucy, mientras que ella se muestra como una mujer diferente a las que Joseph había conocido. Hay un momento en que ella se sincera con él, cuando le había llamado como canguro para ir a un concierto de jazz al que nunca fue, y es en esa noche sin jazz cuando se rompe la barrera entre ambos. La historia comenzará a desarrollarse con los conflictos que suponen las diferencias entre los dos. Alguien como tú Nick Hornby Editorial: Anagrama

Anagrama Traducción: Mauricio Bach

Mauricio Bach Precio: 19,90€