Neal Adams y George Pérez, no os quiero olvidar

Ahora que los superhéroes son los reyes del audiovisual, que las recaudaciones de sus largometrajes rompen récords de taquilla y que cada nueva serie de televisión que se les dedica es celebrada como lo próximo que hay que ver, los autores que los mantuvieron vivos en los tebeos se nos mueren. En la misma semana, los aficionados a los tebeos americanos hemos tenido que lamentar la pérdida de dos titanes: Neal Adams y George Pérez. Esos dos nombres me han acompañado desde mis primeras lecturas, y cada uno a su manera muy personal ha levantado mundos de imaginación que aún se sostienen como el primer día. Neal Adams dibujó muchos de los tebeos de Batman que más marcaron mi infancia lectora, en aquellas ediciones gigantes de Bruguera que fueron mi acompañamiento en tantas tardes. Y George Pérez fue de los primeros dibujantes que me cautivó con sus páginas repletas de detalles en sus numerosas y abigarradas viñetas –muchas de las viejas revistas de Vértice que compré en mercadillos de hace más de treinta años contaban con su firma- Si leías tebeos de superhéroes, tenías que cruzarte con su trabajo antes o después, y era difícil que tu primer encuentro con ellos no te dejara alguna clase de marca en tu gusto personal. En este diario no puedo reflejar todo lo que me han dado estos dos hombres a los que no voy a olvidar.