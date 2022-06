Siri Hustvedt, la excelencia en forma de narradora

Poder volver a disfrutar de la prosa de Siri Hustvedt es todo un regalo para los sentidos y lo es más si lo nuevo que llega de la autora estadounidense es una colección de ensayos, un género en el que la escritora se mueve con especial soltura y que le sirve para adentrarse con fruición y buen hacer en todas aquellas cuestiones que le preocupan y que siempre han formado parte de su imaginario literario. Todo ello está reunido en ‘Madres, padres y demás’, un volumen que publica en España Seix Barral y que recoge escritos de los últimos años, incluido 2020, el tiempo de esa pandemia que aún se resiste a irse, aunque parezca a estas alturas que siempre formó parte de nuestras vidas.

El lector que esté familiarizado con la obra de Siri Hustvedt sabrá ya que su familia y sus orígenes siempre han formado parte de la narrativa de la autora. Y con ellos arranca esta obra, con los recuerdos de su niñez en Minnesota, en el seno de una familia de origen noruego que marchó a tierras americanas en busca de un supuesto mejor futuro, y que sobrevivió en varias generaciones trabajando la tierra y manteniendo vivas tradiciones y formas de entender la vida. Habla la escritora de los recuerdos de su abuela Tillie, recorre momentos de la vida de sus padres con nostalgia y se dibuja a ella misma como la niña que fue y la mujer en que se convirtió, la mujer que creció en Minnesota y años más tarde hizo de Nueva York su hogar y donde crio a su hija Sophie. Las vivencias de Hustvedt son suyas propias, pero a la vez logra que los sentimientos que transmite se conviertan en universales. Esa complicada sensación de hacernos mayores y ver envejecer a nuestros padres, las pérdidas familiares, el cambio en los roles cuando nos toca cuidar a los que nos cuidaron a nosotros, la magia de crear nuevas relaciones con los padres cuando éstas se establecen desde la edad adulta.

Estamos hechos de recuerdos y son esos recuerdos, a veces nítidos, a veces tan etéreos como un sueño que se olvida rápido, los que nos marcan, los que nos conforman como personas, los que nos dejan alegrías y traumas. Y ser capaz de transmitir todo eso en negro sobre blanco no es una tarea nada fácil. Pero si algo tiene Siri Hustvedt es que es una gran narradora, una contadora de historias excelente que logra que el lector se meta de lleno en todo lo que escribe. Sus historias son así de los demás, sus opiniones, sus posicionamientos, compartidos o no, generan un debate en quien los lee. E insisto no es fácil eso, sea ficción o ensayo. Hay muchas literaturas y literaturas para todos los públicos. La que busca el puro entretenimiento, denostada, pero necesaria, la que abre nuevas vías, pero esa literatura que tras la lectura te hace pensar, te hace plantearte tus propios ideales y pensamientos es en momentos la más necesaria.

Porque Hustvedt aborda en este volumen, como en ocasiones anteriores, temas tan vitales como el feminismo o las formas de vivir la maternidad. Como mujer sabe perfectamente el camino que aún nos queda por recorrer para lograr una igualdad real, para acabar con conceptos con los que la humanidad ha convivido como un mantra durante siglos. «La antigua división entre psique y soma que es el reflejo de una jerarquía cultural del hombre sobre la mujer sigue entre nosotros, cada vez menos disfrazada», escribe la autora, que también habla de arte, otras de sus grandes pasiones, o de el proceso de la escritura, de géneros literarios o de lo que esconde ‘Cumbres borrascosas’, el clásico de Emily Brontë. Hay eso y mucho más en este volumen de escritos de Hustvedt, una autora que en 2019 fue merecedora del Premio Princesa de Asturias de las Letras y que ha vuelto a demostrar que su prosa es afilada y certera. Una voz que hay que conocer.