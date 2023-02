Bowie: un extraterrestre en el olimpo del rock

«Solo encuentro libertad en los reinos de la excentricidad». La manera en la que David Bowie trataba de explicar sus constantes transformaciones y cambios musicales, estéticos, escénicos, sexuales…, nos da una pista del carácter indómito y transgresor del cantante. Una manera de ser y estar en el mundo que definió toda su trayectoria, desde los primeros singles de corte folk como Davie Jones de mediados de los sesenta hasta su último álbum, ‘Blackstar’, trabajo de aromas jazzísticos publicado el 8 de enero de 2016, día en el que Bowie cumplió 69 años y dos días antes de su fallecimiento.

Considerado, a partir de la década de los setenta, como un brillante y original extraterrestre en el olimpo del rock, el autor de ‘Heroes’ siempre caminó un paso por delante de las corrientes, tendencias y modas adoptadas por la industria de la música tiempo después. Su visionario concepto de la composición y el espectáculo le convirtió rápidamente en un referente y una fuente de inspiración tanto para sus coetáneos como para las generaciones que le siguieron. Prueba de ello es la admiración que le profesaba el líder de Nirvana, Kurt Cobain, que convertiría ‘The man who sold the world’, tema que Bowie escribió cuando tenía 19 años y que se convirtió en el título de su tercer trabajo discográfico en 1970, en un himno grunge de los primeros años noventa.

La incontestable huella del Duque Blanco y su legado musical son analizados al detalle en ‘David Bowie. La historia detrás de sus 456 canciones’ (Blume), un generoso volumen de más de 600 páginas en el que el escritor, compositor y coleccionista Benoit Clerc explica profusamente los orígenes e impacto de cada uno de los temas del músico de Brixton, desde sus primeros singles como Davie Jones hasta los temas de sus veinticinco álbumes de estudio, los dos discos al frente de Tim Machine y la banda sonora de ‘The Buddha of Suburbia’.

David Bowie. La historia detrás de sus 456 canciones Benoit Clerc Editorial : Blume

: Blume Traducción : María Teresa Rodríguez

: María Teresa Rodríguez Precio: 60,00 €

El texto, apoyado por una magistral galería de fotografías, se presenta repleto de detalles y curiosidades sobre el impresionante cancionero de Bowie. ¿Sabías que el músico nunca se mostró satisfecho con el sonido de ‘The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars’, el álbum que lo catapultó a la fama mundial? ¿Y que el pequeño sintetizador portátil Stylophone que utiliza en ‘Space Oddity’ fue un regalo de su amigo y rival Marc Bolan? Los fanáticos del autor de ‘Aladdin Sane’ encontrarán en este libro una interminable mina de pequeñas historias sobre el trabajo de un artista multidisciplinar y rompedor que nunca dejó de reinventarse para ofrecernos cada poco tiempo una nueva y mejorada versión de sí mismo.