Jaume Ripoll aprendió a amar el cine en las salas y videoclubes de su Mallorca natal, allá por los años 80 y 90, pero la vida no le llevó a ser director de cine (su gran vocación de juventud para la que él mismo admite que no tenía el talento suficiente) sino, en un curioso baile del destino, a convertirse en el cofundador de la exitosa Filmin, un plataforma audiovisual de cine independiente, clásico y de autor que inició su andadura en 2008 y que es lo más parecido a tener un videoclub en casa, con una oferta actual de más de 10.000 películas y alrededor de 500 series en constante rotación. El debut literario de Ripoll no podía tener otro nombre que ‘Videoclub. Las películas que cambiaron nuestra vida’ (Ediciones B), un libro autobiográfico que es tanto un cántico entusiasta sobre la magia del cine y los entresijos de su industria como, al mismo tiempo, un intento a tumba abierta de narrar su propio periplo vital a través de las influencias que han ejercido sobre él un enorme puñado de títulos, mucho de ellos clásicos imperecederos del séptimo arte.

El libro está estructurado en capítulos que funcionan a modo de compartimentos temáticos, al centrarse en una parte determinada de la industria o en una etapa de la vida de Ripoll. Recorremos así junto a él los recuerdos de su infancia en Mallorca, del trabajo de su padre (que poseía cines y videoclubes y trabajaba en el ámbito de la distribución) o de su paso por la escuela de cine de Barcelona. Todo ello aderezado de un sinfín de sabrosos comentarios cobre el futuro de la industria de la industria del cine o géneros como el cine de terror o los musicales. Ripoll, que ha tratado con celebridades como Vanessa Redgrave o Isabelle Huppert, o el director Paul Verhoeven, despierta con ‘Videoclub’ muchas sonrisas cómplices con el lector, incluso cuando reconoce que no ha visto nunca (ni sabe si llegará a ver) películas como ‘Lo que el viento se llevó’ o ‘Alguien voló sobre el nido del cuco’. Porque el tiempo de vida, según comenta, es limitado para tantas películas nuevas que ver o tantos clásicos a los que necesita volver a echar una ojeada de vez en cuando.