He aquí el poeta que vuelve, que regresa a su «locus amoenus» a su ciudad natal, allí donde su infancia y sus recuerdos, y la reconoce en su presente y su pasado, en su esplendor y su caída. He aquí ‘Sepulta plenitud’, el nuevo poemario de José Antonio Santano, publicado por Olé libros.

La vida es un oxímoron desde el primer instante, desde el inicial latido. Se nace para morir. Todo en la vida es una lucha de contrarios que, sin embargo, se necesitan el uno al otro para existir. Hay noche porque hay día, hay alegría porque hay tristeza, hay mal porque hay bien. Y sobre eso, sobre el concepto del oxímoron, de los contrarios que, sin embargo, se dan mutuamente sentido, ha construido ‘Sepulta plenitud’ 1el poeta cordobés José Antonio Santano, ahondando en la dicotomía de gloria y pérdida, de lo efímero que es la vida y la eternidad de la memoria: «la ciudad, mi ciudad/ la que habita el silencio en su grandeza,/ o aquel rosal antiguo en la casa del tiempo/ en las paredes oblicuas de la tarde/ gris silueta en la derrota/(…) y todo parece no existir,/ enterrados también».

El libro se compone de treinta poemas divididos en tres partes que se separan mediante citas de Hölderlin, poeta de continua referencia en el libro, que se cierra con una frase de este autor a modo de coda.

Acude Santano a la historia con una poética cercana a lo filosófico, con un constante excavar en el silencio y la muerte, en el pasado. Ese pasado glorioso que encarna en la antigua colonia hispanorromana de Ituci Virtus Iulia, mencionada por Plinio el Viejo en su obra ‘Historia Natural’. Y, así, ‘Sepulta Plenitud’ es, al mismo tiempo, elegía, himno, memoria, biografía, epitafio, construida con los materiales poéticos más sólidos, desde la sutileza expresiva y la contundencia formal a la que Santano nos tiene acostumbrados en su ya importante obra.

Leemos en la contraportada una cita del muy recordado amigo Ricardo Bellveser: «Sepulta Plenitud es una memorabilia que se propone evidenciar lo breve que es la gloria y lo inútil de sus aledaños. El poeta se halla frente a dos realidades que representan a un imperio que todo lo tuvo y todo lo perdió, como así es la existencia. Se vive para el presente con expresa añoranza de la eternidad, pero ambas cosas caducan, cuestión muy relevante de la que nadie nos había advertido».

Emplea Santano una lírica que armoniza paisaje y hombre con la misma delicadeza que fluctúa entre el presente y el pasado, la memoria y la nostalgia. El poeta recorre sus lugares, regresa a su memoria, para construir un poemario cargado de emoción. Y los materiales que usa para esa construcción son versos arrancados del yacimiento del recuerdo, de la historia, de su vida.

En la segunda parte, el poeta establa un diálogo lírico con Lucio, haciendo aún más efectiva la conjunción de pasado y presente, de ayer y hoy, como si no existiera el tiempo, que acaso no existe. Porque este es uno de los mayores descubrimientos del poemario, la constatación de que no existe el tiempo en el poema como no lo existe en el recuerdo.

Sostiene Francisco López Barrios en el prólogo que «este libro marca un antes y un después en el fondo y en la forma de su creatividad poética». Sin embargo, reconocemos en los versos de este libro la misma calidad formal de un poeta, José Antonio Santano, que conoce con gran profundidad a los clásicos, que tiene una sólida base cultural que se impregna siempre en su obra y que le otorga una musicalidad reconocible, un ritmo que le es propio como le son propias sus huellas dactilares. Eso no ha variado, ni variará, porque es la esencia misma del poeta.