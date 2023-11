La mítica saga de ‘El demonio en una botella’, que sirvió de epílogo al primero de los tres tomos dedicados a recuperar la fabulosa etapa de Iron Man impulsada por el equipo creativo capitaneado por David Michelinie, Bob Layton y John Romita Jr., nos presentaba a Tony Stark abatido y ahogando sus problemas en alcohol: una situación que transformaría la mirada de los lectores sobre el millonario empresario. Gracias a los últimos números del citado volumen –con el que arrancaba la nueva colección Obras Maestras Marvel de Panini–, Stark dejó de ser ese ególatra playboy que había llenado su vida de aventuras gracias a su invencible armadura de hierro. De repente, se mostraba como alguien cercano, como un tipo de carne y hueso que vivía sobrepasado emocionalmente por sus singulares circunstancias: un héroe a todas luces mejorable y un hombre (filántropo, empresario, amante, jefe…) que había perdido el control de su vida. El tono de la irrepetible saga marcó un significativo cambio en la trayectoria del Vengador Dorado a finales de los años setenta.

El recién editado segundo tomo de esta nueva colección continúa la historia de Iron Man justo donde terminaba el anterior. Stark ha superado su adicción a la bebida, aunque el hilo que lo separa de la sobriedad es aún muy fino e inestable. En este punto, utiliza todo su ingenio para hacer que SHIELD no maneje su empresa a su antojo al tiempo que se muestra falsamente colaborativo con las necesidades del gobierno estadounidense. Como reconoce el propio Michelinie en el prólogo de esta entrega, tras la famosa saga de la botella se sucedieron bastantes números de relleno y con aportaciones de distintos creadores. «Lo habíamos dado todo, tanto en términos físicos como creativos. Seamos realistas: ¡estábamos derrengados!». Es por ello que nos encontramos ante un tomo desigual, compuesto de 16 números (The Invincible Iron Man 129-144#) que, no obstante, ofrece un notable surtido de momentos de gran calidad, tanto en los guiones como en el apartado gráfico.

La primera gran sorpresa llega con la respuesta –en parte– a una recurrente pregunta dentro de la comunidad Marvel. ¿Quién es más fuerte, Iron Man o Hulk? El Goliat Verde aparece en las páginas del Cabeza de Lata para coprotagonizar una deliciosa aventura de tres números en los que hay de todo: increíbles mamporros, demostraciones de lealtad y compañerismo e incluso un fabuloso viaje del Hombre Hormiga por el interior de la armadura de Stark. Otro pasaje destacable aparece con el arco argumental que presenta dos grandes desafíos para Iron Man: resolver el sabotaje sufrido en una plataforma de Stark Internacional y el secuestro de Bethany Cabe. Tras los envites se encuentran la organización Maggia, el Espía Maestro y una celosa Madame Máscara (Whitney Frost), que acaba recibiendo una lección de vida que no esperaba.

La capacidad de la nueva armadura de Iron Man, con la que es capaz de operar en el espacio exterior durante periodos prolongados, sirve de hilo para los últimos capítulos del volumen, en los que se nota el regreso a los lápices de Romita Jr., desaparecido hasta el momento. Durante su periplo espacial, nuestro superhéroe descubre las intenciones que hay tras el Pozo Estelar, una mega estructura financiada por la petrolera Roxxon que ha causado cientos de muertes en un pequeño pueblo de Iowa. Como hemos señalado, este nuevo tomo representa un fiel reflejo del desgaste creativo de los responsables de la cabecera que, a pesar de todo, fue capaz de proporcionarnos un significativo número de historias inolvidables.