La Diputación de Málaga aprobó ayer de forma definitiva -con los votos favorables de PP y Ciudadanos, la abstención del PSOE y el voto en contra de Adelante Málaga- su presupuesto para este año, que roza los 365 millones de euros y se convierte «en el más grande de su historia con el objetivo de afrontar la grave crisis social y económica provocada por la pandemia».

En la sesión plenaria no se atendieron las alegaciones presentadas por el PSOE a las cuentas, aunque el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, explicó que las reclamaciones del grupo socialista pueden seguir planteándose a través de mociones y propuestas presentadas al Pleno de la Diputación.

Además, apuntó que en breve se concretará la liquidación del presupuesto de 2020 y la posible incorporación de remanentes, por lo que se abrirá una línea de debate y negociación para iniciativas que hayan podido quedar fuera del presupuesto cara a lograr el mayor consenso posible.

Salado resaltó que el presupuesto de este año destaca por su «espectacular crecimiento -un 43% respecto al de 2020-, por ser profundamente social y por su marcado carácter municipalista e inversor». Por ello, incidió en que son «las cuentas de la esperanza y supondrán un gran estímulo para la actividad económica y un alivio para la situación en que se encuentran muchas personas».

«Esta pandemia global ha golpeado duramente a los principales sectores productivos de Málaga y a los colectivos más vulnerables, multiplicando las necesidades de financiación y asistencia de los ayuntamientos», añadió, apuntando que las cuentas garantizan la continuidad del Plan Málaga y refuerzan el papel de la Diputación como la administración pública que más inversiones realiza en los municipios.

Por su parte, el portavoz socialista, José Bernal, pidió que se votara por separado las alegaciones presentadas por su grupo y la aprobación definitiva del presupuesto, algo que no era posible según manifestó Salado tras consultarlo a la secretaria de la institución. Los socialistas se abstuvieron, pero «por no votar en contra de unos presupuestos tal y como está la situación» y sin renunciar a sus aportaciones que llevarán a pleno, instando a que si se aprueban se cumplan. Bernal explicó que estas aportaciones se presentan «como una serie de iniciativas, no desde el concepto de enmienda a la totalidad sino desde el ofrecimiento de muchos alcaldes» de la provincia. En este sentido, ha enumerado algunas de las iniciativas, como la colaboración en mejoras en infraestructuras del ámbito sanitario y asistencial, aumento de la cooperación, planes de empleo, y la ayuda a los ayuntamiento en la eliminación de residuos.