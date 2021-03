La Asociación de Mujeres Emprendedoras, Profesionales y Empresarias de Málaga, con cerca de 300 asociadas, representa la radiografía del tejido empresarial femenino de la provincia. Su presidenta, Rocío García, tiene claro que la mujer es una emprendedora certera, presente en todos los sectores, pero con trabas en el camino. La primera, la conciliación. La segunda, la propia inseguridad.

¿Qué representa para usted el 8 de marzo?

Para mí es un día para trabajar más que nunca. Tenemos que seguir reclamando la igualdad, que está recogida en nuestra Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico, pero después en la realidad seguimos teniendo muchos techos de cristal, muchas barreras…o los ponemos nosotras mismas, el decirnos «no, nosotras no podemos llegar a hacer esto».

Como empresaria, emprendedora, fundadora y directora también de su propia compañía, ¿siente que ha roto todos los techos de cristal?

Personalmente creo que sí. Siempre digo que hay que ser creída y yo sí me lo he creído. Pero luego están los micromiedos, que seamos nosotras mismas nuestro obstáculo, diciendo que no, porque los niños, porque la casa, porque no queremos estar en esa primera línea social... Cuando empecé en el mundo laboral hace más de 20 años, he estado en muchas reuniones relacionadas con el mundo empresarial por ser directora de AJE en la que era la única mujer y ahora, hace poquito en una comisión de la Cámara de Comercio, me invitaron a un evento online y volví a ser la única mujer. El resto de representantes eran todos hombres y han pasado 22 años. Tenemos que seguir dando pasos y seguir representadas en todos los ámbitos de la sociedad.

¿Cómo es el tejido empresarial femenino de Málaga?

Somos solo el 35% de todo el tejido productivo que se genera en Málaga. Hay muchas emprendedoras, estamos viendo que hay ganas, y sobre todo ahora, como en otras crisis, cuando no hay trabajo por cuenta ajena es cuando surge el espíritu empresarial.

¿Y en qué sectores se está dando ese resurgir?

La mujer está en cualquier actividad, en comercio, hostelería, el sector tecnológico; hay muchas expertas en redes sociales, desarrollo web… tenemos gente que quiere generar soluciones a situaciones que hemos vivido con la pandemia, como otros modelos de cuidados de niños, otro modelo educacional. Estamos viendo que hay proyectos interesantes y que la nueva realidad, que no nos termina de gustar, es una oportunidad de negocio.

¿Parten las mujeres y hombres del mismo punto al emprender? ¿Qué nos frena para que haya ese desequilibrio?

Hay casi igual de emprendedoras, hombres y mujeres, lo que pasa es que la mujer tarda más en formar el proyecto, tiene que estar más segura, es menos arriesgada… Muchas veces esos proyectos se quedan en un cajón, como fue mi caso durante años, hasta que no ves el momento adecuado por circunstancias familiares. Porque igual cuando estás desarrollando tu proyecto decides ser madre y aparcas la creación de la empresa, por tus responsabilidades con la familia, con tus mayores… las mujeres tenemos todas esas barreras basadas en la conciliación familiar. Pero, curiosamente, el índice de mortalidad empresarial en las empresas de mujeres es menor que el de los hombres.

Esa falta de confianza viene de todas las cargas asociadas que tiene la mujer, de las que el hombre está liberado.

Sí. En muchos casos estamos viendo que la mujer acaba siendo empresaria ya a partir de los 40, 45 años, mujeres que han trabajado por cuenta ajena, con contratos temporales o parciales mientras han criado a los hijos. Y ya cuando los hijos están más independientes, estudiando, es cuando, para reinventarse, montan su empresa. Y ese perfil lo hemos estado viendo desde la crisis de 2008-2012.

¿Cómo cambia una empresa cuando el feminismo llega al despacho?

Estoy convencida de que hay un modelo de gestión empresarial femenina o feminista. Nosotras hacemos equipo, nos basamos más en la empatía, en intentar conciliar las obligaciones familiares y profesionales, primar la productividad y no la presencialidad… porque valoramos mucho más nuestro tiempo.

¿Existe la conciliación real o es una utopía?

Es una absoluta y total utopía. Hacen falta políticas institucionales donde la conciliación sea real. El teletrabajo que se ha implantado no es el que las mujeres necesitamos. Lo que hacemos es cuidar a los niños, poner lavadoras y hacer de comer a la vez que trabajamos. Como dice Tania Camon de Conciliación, no es que las mujeres conciliemos, la sociedad tiene que conciliar.

Ha defendido que tras la brecha salarial se esconden otra serie de brechas que contribuyen a crear un círculo vicioso.

La brecha salarial es una consecuencia de una brecha formativa, de una brecha social por falta de conciliación y de una brecha en la digitalización de las mujeres. Después llegamos a una fase vital que es muy dolorosa, al final de tu trayectoria profesional, cuando llegas a los 62 o los 63, 65 años y estás pensando en jubilarte… en las pensiones o el ingreso que tienen las mujeres llega a un 40% el desfase porque has cotizado menos al tener esos trabajos temporales, más precarios… y es una pena porque ya no puedes hacer nada.