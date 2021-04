El Colegio de Gestores Administrativos de Málaga ha asegurado que la campaña de la renta de 2020 arranca este año "con más dudas que nunca", advirtiendo de que "las llamadas telefónicas y las consultas se han multiplicado, fruto de la confusión tras las medidas que se han adoptado para paliar los efectos devastadores de la pandemia sobre el tejido empresarial".

"Términos exclusivos de especialistas como ERTE o cese de actividad se han colado en el vocabulario de la sociedad en general, pero las consecuencias de haber estado afectado por alguna de estas cuestiones están generando muchas dudas al respecto, han señalado desde el Colegio de Gestores Administrativos de Málaga.

Cristóbal González, miembro de la Comisión Fiscal de la junta de gobierno del Colegio de Gestores Administrativos de Málaga, ha incidido en que "es un año muy peculiar, tanto los ciudadanos como los autónomos y las pymes están muy preocupados por cómo afectarán las ayudas y medidas que se han adoptado a la Renta de este año".

Así, el colectivo ha recordado que, para este ejercicio, si los ingresos anuales no superan los 22.000 euros y no proceden de más de un pagador distinto, quedas exento de presentar la declaración de la Renta.

La duda surge cuando existe más de un pagador. En ese caso, han precisado, la suma del segundo, además de los posteriores (si los hubiera) no podrá ser de más de 1.500 euros. Y lo mas importante, a aquellas personas que hayan estado en ERTE se les considerará como que han tenido dos pagadores por lo que pueden estar obligados a presentarla.

No obstante, las novedades que han traído consigo los ERTE no acaban ahí, ya que a las madres que hayan estado en ERTE se les considerará sin empleo y no podrán tener acceso a deducciones por maternidad ni ayudas a la guardería.

Han explicado, de igual modo, que otra duda recurrente es qué ocurre si se es autónomo y se han recibido prestaciones por cese de actividad. En este caso, aclara Cristóbal González, las cantidades percibidas no se considerarían rendimientos de actividades y no habría que incluirlos en la actividad, pero sí habría que imputarlo como rendimiento del trabajo, con todo lo que ello implica.

Asimismo, otra de las novedades que trae consigo 2020 es la renta mínima vital. La duda es cómo se tributa. Según explican desde el Colegio de Gestores Administrativos de Málaga, los ingresos quedarían exentos a efectos de pago de impuestos. Pero si percibe además otros ingresos de otras prestaciones de las comunidades autónomas o de entidades locales y dependiendo de la situación de cada contribuyente puede ser obligatorio presentar la declaración de IRPF.

Para todo ello existe un plazo. En concreto, el miércoles 7 de abril arranca la campaña; el viernes 25 de junio finaliza el plazo de las declaraciones con resultado a ingresar con domiciliación bancaria; y el miércoles 30 de junio es el fin de la campaña de la renta.

Según el Colegio que representa al colectivo, alrededor de un 30 por ciento de los borradores emitidos por Hacienda contiene errores que suelen conllevar sanciones y pérdidas para el contribuyente. "Por esta razón, recomendamos confiar en profesionales cualificados, amparados por la garantía colegial", ha concluido González.