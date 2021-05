El precio de la vivienda de segunda mano en Andalucía ha bajado en abril respecto al mes anterior, pero sube un 2,9% en su variación interanual, situando su precio en 1.657 euros el metro cuadrado, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa. En el caso de la provincia de Málaga bajaron un 0,4% en abril y crecen un 1,8% de forma interanual.

En cuanto al nivel medio de los precios, Málaga es la provincia más cara de Andalucía con 2.295 euros el metro, seguida de Sevilla (1.602) y Cádiz (1.568), entre otras. El precio más económico está en Jaén, con 1.053 euros, y Almería, con 1.185.

«El gran interés que hay actualmente por la vivienda de segunda mano para comprar está haciendo que los precios suban respecto al año pasado. Claramente, a nivel general, los propietarios no se están viendo obligados a bajar precios para poder vender. No obstante, la tendencia no es igual en cada zona y, por ejemplo, en ciudades como Madrid o Barcelona los precios sí que están bajando (un 1,4% y un 4,8%, respectivamente) y esto es debido a que en estas grandes ciudades la demanda ha caído respecto a zonas periféricas en que la demanda está siendo mucho más abultada», explicó ayer María Matos, directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa.

Respecto a las capitales, los valores en Málaga están un 1,1% por debajo del año pasado, con una media de 2.370 euros el metro. La ciudad más cara es Cádiz capital con 2.501 euros, seguida de Málaga, Sevilla capital (2.127), Granada (1.903), Córdoba (1.470), Almería (1.322), Jaén capital (1.297) y Huelva (1.254 euros).