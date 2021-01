Recogida de juguetes de Abanico Solidario

La asociación malagueña Abanico Solidario, un colectivo dedicado a mediar entre inquilinos y propietarios para impedir desahucios, ha puesto en marcha una campaña de recogida de juguetes para los menores de familias con pocos recursos, con vistas al Día de Reyes.

«Una chica del colectivo me preguntó dónde había algún sitio en el que pudiera conseguir juguetes y me acordé de un año en el que no pude regalarle nada a mis hijos y sé cómo se pasa de mal», explicó esta semana Francisco Álvarez, fundador de Abanico Solidario.

La campaña acepta tanto juguetes nuevos como de segunda mano en buen estado y a ella se ha sumado tanto el distrito de Bailén Miraflores, a través de la concejala popular Elisa Pérez de Siles, que va a donar 50 juguetes, como la agrupación del PSOE en Bailén-Miraflores, por medio de la concejala socialista, que ha cedido la sede para almacenar los juguetes.

La idea, explicó Francisco Álvarez, es realizar el reparto mañana lunes. Entre las familias receptoras que harán de emisarios de los Reyes Magos hay tanto personas que se han quedado sin ingresos este año como víctimas de violencia de género, informó.

Durante el pasado 2020, Abanico Solidario ha logrado parar en Málaga 31 desahucios, muchos de los cuales han terminado convertidos en un alquiler social, tras un acuerdo con las entidades bancarias. En otros casos en los que la asociación no pudo frenarlos, los inquilinos lograron una ayuda al alquiler por parte del Ayuntamiento, por lo que Francisco Álvarez quiere agradecer el apoyo del concejal de Derechos Sociales Francisco Pomares.