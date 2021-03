La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha asegurado que ya se está trabajando "mano con mano" con el Obispado de Málaga para proteger la cripta del Santuario de la Victoria de Málaga capital de las filtraciones, apuntando que ya se han realizado catas, que se están evaluando para ver las futuras actuaciones, y, además, se han protegido elementos que estaban en situación de vulnerabilidad.

Así ha respondido Del Pozo a la pregunta formulada en la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico del Parlamento andaluz por el grupo de Cs, en concreto por el diputado Javier Pareja, reclamando actuaciones en dicha cripta ante las filtraciones de agua que se están produciendo en uno de los laterales de la cripta de los Condes de Buenavista y con el fin de evitar más daños.

Del Pozo ha asegurado que trabaja "mano con mano" con el Obispado, que es titular del bien histórico que tiene "una gran singularidad" por la conexión entre el camarín de la virgen y la cripta. Así, ha asegurado que equipo técnico de dicha entidad ya ha desarrollado una primera fase de actuaciones, "consistente en toma de datos iniciales, análisis previo y todo tipo de ensayos".

Asimismo, ha apuntado que se han realizado distintas catas desde el interior del inmueble "así como desde el edificio colindante para caracterizar las humedades" y también, ha señalado, se ha llevado a cabo "un análisis de las patologías para articular la estrategia de conservación del bien".

Del Pozo ha explicado que el pasado 21 de enero concluyó la realización física de las catas y actualmente se están valorando todos los resultados "para determinar las futuras actuaciones" correspondientes.

Pero, en paralelo, ha dicho, "se han adoptado medidas cautelares de salvaguarda, retirando y protegiendo los elementos decorativos que estaban en situación vulnerable", mientras se define la estrategia de conservación.

Además, ha insistido en que desde la Consejería se está "prestando todo el asesoramiento al Obispado para detectar de donde viene todo, cual es el daño que se ha hecho y qué hay que hacer para que no se vuelva a producir ese daño", indicando que existe "muy buena relación con todos los titulares del patrimonio".

Pareja ha explicado que la cripta de los Condes de Buenavista, que se sitúa bajo el camarín de la virgen, patrona de la ciudad, es "una de las joyas más importantes del barroco tétrico en España, un tesoro patrimonial" del que, ha dicho, "se conservan pocos ejemplos" y supone "un espectáculo escultórico que tiene un valor incalculable".

"No sirve de nada lamentarnos por los errores y los permisos concedidos hace tantos años ni buscar culpables, eso ya no sirve de nada, lo importante es salvar nuestro patrimonio ahora" Patricia del Pozo - Consejera de Cultura

Así, ha lamentado que uno de los laterales "ha sufrido daños tremendos por filtraciones", apuntando que eso indica "lo que podría ocurrir con toda la cripta si no se toman medidas". Así, ha dicho que, según los informes, "el agua proviene de un edificio privado, antiguo hospital aledaño, hoy en desuso, al que se le permitió hace décadas realizar actuaciones sobre la cripta".

"No sirve de nada lamentarnos por los errores y los permisos concedidos hace tantos años ni buscar culpables, eso ya no sirve de nada, lo importante es salvar nuestro patrimonio ahora", ha afirmado, por lo que ha dicho que tanto desde el grupo Cs en el Parlamento como en el Ayuntamiento de Málaga consideran "urgente actuar, no solo colaborando con la propiedad para la reparación de los daños".

Al respecto, ha instado a que se actúe "con todos los mecanismos legales de los que pueda disponer la consejería para eliminar la causa y sobre todo evitar daños futuros en este patrimonio histórico andaluz tan importante".

Pareja ha incidido en la importancia patrimonial de esta cripta, una "maravilla escultórica desconocida para los visitantes y posiblemente también para muchos malagueños", que alberga los sepulcros de los Condes de Buenavista y que está compuesta por un soporte central de cuatro columnas de forma octogonal, un pequeño altar y una gran cruz de oro, rodeados de paredes y techos pintados de negro con figuras blancas alegóricas del paso del tiempo.