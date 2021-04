«Es una pena porque todo el mundo va a la plaza de La Luz y mira cómo está», destaca Juan Cortés, presidente de la asociación de vecinos.

Denuncia el aspecto descuidado de la plaza, empezando por los parterres con importantes claros. «Cuando estaba de concejal Raúl Jiménez nos dijo que lo arreglaría poniendo piedras porque los árboles daban demasiada sombra, pero no se ha hecho nada».

Los vecinos también piden que los alcorques se cubran para evitar caídas. «Es un problema, se pone un árbol y no se termina, no se pone como estaba antes», lamenta el presidente, que también considera que la plaza no se limpia lo suficiente. «Hará unos tres meses que no se limpia», calcula.

Y sucio ven el parque infantil, con hojas secas perpetuas. Además, piden que se cambie el suelo, «porque es moqueta y cuando llueve huele mal, pero sólo han cambiado un trozo, han parcheado», señala Juan Cortés.

A su lado, Adolfo Sánchez, dirigente vecinal, cree que es un peligro tener tipuanas de gran altura tan cerca del parque infantil, por eso pide que se poden más, para evitar la caída de ramas.

Por su parte Miguel Pérez Cazorla, representante de la Federación Solidaridad en la Carretera de Cádiz, señala partes de acera levantada por los árboles y un acceso norte a la plaza con un peldaño demasiado alto. «El concejal Luis Verde nos prometió que haría una rampa», apunta Juan Cortés, mientras Adolfo Sánchez cuenta que hay mucho paso de mayores «y se han caído tres o cuatro veces».

Respuesta del Ayuntamiento

La concejala de Medio Ambiente, Gemma del Corral, explicó ayer que los alcorques sin cubrir son árboles recién plantados «que no se pueden recubrir, lo que no quiere decir que no se haga en el futuro si lo siguen demandando los vecinos».

Con respecto al parque infantil destacó que hay caída de hojas, «aunque acabes de limpiar». En todo caso, sí anunció que «habrá una mejora del parque, prevista en el presupuesto que se acaba de aprobar». En cuanto a más poda para las tipuanas, indicó que se siguen «criterios técnicos» y que ahora mismo hay en marcha un plan de control de riesgo del arbolado, para controlar los ejemplares y evitar caída de ramas.

Por su parte el concejal de la Carretera de Cádiz, Luis Verde, confirmó ayer que se hará «algún tipo de rampa» para salvar el pronunciado acceso norte a la plaza y se intentará «molestar lo menos posible» a los establecimientos del entorno.