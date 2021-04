La Junta de Andalucía redacta ya el proyecto de carril bici definitivo entre La Malagueta y los Baños del Carmen, un tramo de 2.050 metros que tiene un coste de 2,6 millones de euros y que formará parte del futuro carril metropolitano que unirá la capital con Rincón de la Victoria. Ese será el trazado definitivo, pero hasta entonces el Ayuntamiento quiere hacer uno provisional en esa misma zona. El alcalde, Francisco de la Torre, ha presentado hoy la primera modificación de crédito del presupuesto de 2021, que ha entrado en vigor hace unos días. Son 8,3 millones de euros. Una de las partidas, ha explicado el regidor, es de 200.000 euros para adecuación y mejoras en el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, entre ellas el carril bici provisional hasta que la Administración andaluza haga el definitivo.

Hasta ahora, ya saben que los fines de semana se cierra el carril derecho al tráfico rodado para que sea usado por los ciclistas. ¿Qué se va a hacer en este proyecto? El regidor malagueño ha indicado que se trata de, mientras la Junta hace el suyo, "que tiene cierta complejidad", dividir la plataforma peatonal en una zona para viandantes y otra para un carril bici. Se ganarán 40 centímetros a la zona verde allí existente, respetando las palmeras. Se va a cambiar, además, parte del pavimento, el que está en peor estado. Al mismo tiempo, ha dicho el regidor, y para el carril definitivo, proyecto de la Junta, se está tratando de consensuar con Costas mover el muro de ribera del paseo marítimo un poco hacia los chiringuitos, algo que no está cerrado. También ha planteado el regidor la posibilidad de que los corredores usen el camino de tierra de la playa, han explicado fuentes municipales, algo que no está cerrado y está sujeto a que se cierre con Costas también. No hay un horizonte temporal para eso. Es una propuesta de ordenación, pero no se conoce cuándo exactamente entraría en vigor: si durante las obras municipales, después de estas o una vez que la Junta haga su carril.

El retranqueo del muro, por cierto, va en el proyecto de la Junta.

"Esto da respuesta a algunos temas del carril bici, mientras se hace el que la Junta está comprometida y que tiene cierta complejidad, el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, supone un cierto movimiento del muro de ribera, consensuado con Costas para llegar hasta la fachada de los propios chiringuitos, mientras llegamos a ese espacio que nos permite ganar más amplitud, tratamos de mejorar la zona que linda con el jardincito longitudinal que tiene la acera, en sentido a la izquierda en sentido oeste hacia el este, y ganando ahí un espacio, unos 40 centímetros, sumando el actual, que hay que repararlo, que tiene un color verde claro diferente de la solería del paseo marítimo, y con parte del propio paseo peatonal, dejar ahí una zona de vía ciclista y el otro espacio peatonal, tratando de que los corredores vayan por la zona de playa, fuera del espacio peatonal, haciendo compatible así mejor esta división del espacio por el espacio ciclista y el espacio peatonal", ha explicado el regidor.

"Los corredores que compiten en el espacio, ahora mismo el espacio es peatones y corredores, ahora mismo no hay ni bicicletas ni patinetes, están encantados los peatones, me lo dicen. Los ciclistas están en el carril 30 que los sábados y domingos es exclusivo, los demás días es compatible, mientras la cultura, que en eso se va avanzando, de respeto de todos los coches hacia los ciclistas, es conveniente creemos que tengamos un espacio para ciclistas en la zona digamos que es peatonal hoy, pero separados, y que permita conectar el día de mañana con el carril que llega aquí hacia el Rectorado, conectar hacia Antonio Martín, conectando luego por la plaza de la Marina conectando luego hacia la Alameda y hacia el Puente de Tetuán, que tiene allí carril bici, esa conectividad este-oeste esté completa, sería, por tanto, los corredores para dejar más espacio, mientras se hace la ampliación del muro de ribera hacia la playa, y aún después de haberse hecho esa ampliación, que eso irá ligado al carril bici de la Junta, que es un carril de más costo, estén en la zona de playa", ha indicado, para añadir luego: "Es un tema que tenemos que consensuar con Costas, estamos en un levantamiento de fotografías con drones, que espero recibir algún día de estos, y que nos permitirá estudiar con Costas cuál sería la posición de ese carril que es un poco más compactado, pegado al propio muro de ribera, que está utilizado por gente, hay gente que corre por ahí", ha dicho. Eso sí, ha precisado que quiere consensuar estos temas con ciclistas y peatones, "los corredores pasarían fuera del muro de ribera, hacia la playa". Eso, ha indicado, no se ha consensuado aún con Costas, y por ello está a la espera de recibir las fotos hechas con drones. "Ya se hace facto, hagámoslo de iure", ha bromeado, en el sentido de que los corredores usan ya ese camino de playa para correr.

El regidor quiere licitar este proyecto, ya redactado, en un mes, y ha deseado que esté en obras pronto.

Asimismo, por cierto, hay 588.247 euros para hacer un kilómetro de nueva vía ciclista en Juan XXIII, en el tramo de calle Virgen de la Cabeza y Juan XXIII hasta la intersección con José Ortega y Gasset. Por otro lado, se incluyen 72.600 euros para el estudio y la redacción de proyectos de obra para implantar nuevos carriles.