Las altas temperaturas que acompañarán al primer fin de semana sin restricciones de movilidad entre comunidades ofrecen una grandísima variedad de planes y actividades para hacer durante estos días en Málaga. Visitar una de las 34 playas con la distinción Bandera Azul o realizar alguna de las rutas de senderismo más famosas de la provincia. Hacer turismo por el centro histórico de la ciudad o visitar alguno de los pueblos malagueños con más encanto. Pasar el día en el Jardín Botánico de la Concepción durante el mes de las flores o pasear por el Muelle Uno. Y para los más atrevidos, ¿por qué no?, lanzarse por la tirolina más larga de Andalucía, que abre este sábado en Alhaurín de la Torre. La provincia de Málaga ofrece un amplio abanico de posibilidades.

Durante este fin de semana, la provincia espera alcanzar máximas de hasta 35 grados. Con este aumento de las temperaturas, visitar una de las 34 playas del litoral malagueño que ya cuentan con la distinción Bandera Azul es una gran opción para estas próximas jornadas. Los chiringuitos y los paseos marítimos serán un buena elección para disfrutar estos días de temperaturas casi veraniegas. Asimismo, pasar el día en el pantano de El Chorro se convierte en una alternativa perfecta a la playa, tras conseguir la primera Bandera Azul interior de Andalucía.

Playas con Bandera Azul

Por municipios, Ardales contará con Bandera Azul para su playa de interior; Algarrobo Costa (Algarrobo); Fuente de la Salud y Torrebermeja-Santa Ana (Benalmádena); Ancha (Casares); Boliches-Gaviotas, Carvajal, Castillo y Fuengirola (Fuengirola); La Caleta, El Dedo, El Palo, La Malagueta, Misericordia, Pedregalejo, San Andrés (Málaga); Casablanca, El Cable, El Faro, Puerto Banús-Levante San Pedro Alcántara-Guadalmina, Venus-Bajadilla, Adelfas-Alicate (Marbella); Calahonda I, El Bombo, La Cala (Mijas) y Burriana y Torrecilla (Nerja); Los Álamos (Torremolinos); Ferrara y El Morche (Torrox); Benajarafe, La Caleta -Paseo- y Torre del Mar (Vélez-Málaga).

La provincia ofrece, también, una gran variedad de planes de interior. Realizar alguna de las rutas de senderismo más populares de Málaga es la actividad perfecta para los amantes de la naturaleza y el deporte. El Caminito del Rey es actualmente la ruta más emblemática y demandada de la provincia. Con una duración de dos horas y una distancia de 7,70km, este sendero es reconocido por sus pasarelas a más de 300 metros de altura sobre el Desfiladero de los Gaitanes. La ruta amarilla del Torcal de Antequera es otra de las rutas más atractivas de Málaga. Declarado por la Unesco como Patrimonio Mundial de la Humanidad, su recorrido durante 3km tiene una duración de 45 minutos. Por su parte, la Gran Senda de Málaga es una ruta pionera en Andalucía, que integra en un único recorrido la variedad territorial y ambiental de la provincia. Sus 35 etapas componen una ruta que suma un total de 850 kilómetros.

La Senda Litoral de Málaga es la alternativa perfecta a las rutas de interior. Un recorrido por el litoral malagueño a través de caminos y senderos que buscan conectar el tránsito desde Manilva hasta Nerja, a través de toda la costa y cubriendo unos 180km. Por el momento, esta conexión ya está en marcha en 167 de sus tramos y se convierten en la actividad perfecta para disfrutar de la costa de la provincia de una manera diferente.

Otras rutas de senderismo

Laguna Grande – Desembocadura del Guadalhorce (Distancia: 2km / Tiempo: 1 hora)

– (Distancia: 2km / Tiempo: 1 hora) Chorrera de Balastar (Distancia 3km / Tiempo 1:30 horas)

(Distancia 3km / Tiempo 1:30 horas) Cueva del Agua (Distancia: 8,5km / Tiempo: 3:30 horas)

(Distancia: 8,5km / Tiempo: 3:30 horas) Peñón de los enamorados (Distancia 8km / Tiempo 3:30 horas)

(Distancia 8km / Tiempo 3:30 horas) Quejigales-Torrecilla (Distancia 7,40km / Tiempo 3:30 horas)

(Distancia 7,40km / Tiempo 3:30 horas) Alcázar – La Maroma (Distancia 10,5km / Tiempo: 4-6 horas)

(Distancia 10,5km / Tiempo: 4-6 horas) Río Guadiaro (Distancia 7,3km / Tiempo: 2-4 horas)

(Distancia 7,3km / Tiempo: 2-4 horas) Paseo de los Pinsapos (Distancia 6,5km / Tiempo: 2 horas)

Málaga cuenta con algunos de los pueblos más bonitos del panorama nacional. Pasar el día en uno de los rincones con más encanto de la provincia también puede ser una estupenda oportunidad para conocer el interior. Los pueblos blancos de Málaga, además de su belleza, son famosos por el patrimonio histórico, artístico y cultural que aún a día de hoy conservan. Ojén, Genalguacil, Álora, Archidona, Casarabonela, Antequera, Cómpeta, Casares, Ronda, El Borge, Frigiliana, Teba, Jubrique, Júzcar, Sedella o Benaoján son solo algunas de las muchas opciones a contemplar para viajar durante este fin de semana.

Tan atractivo como sus pueblos es el centro histórico de la ciudad. La increíble oferta cultural y arquitectónica de Málaga hace que cualquier día sea bueno para disfrutar del Teatro Romano, la Alcazaba, la Catedral de la Encarnación o el Palacio Episcopal. Pasear por el Muelle Uno o disfrutar de la ciudad desde las alturas, en alguno de sus muchos miradores, como el de Gibralfaro.

Además, la ciudad es todo un referente cultural. Durante este fin de semana podrán visitarse exposiciones como 'Metamorfosis' de Miquel Barceló o 'Cherry' de James Turrel, en el Museo Picasso de Málaga; la exposición temporal 'Piranesi. Estampas de un visionario' de Giovanni Battista en el Museo Carmen Thyssen Málaga; las exposiciones temporales 'Iván Aivazovsky y los pintores Marinistas en Rusia' y 'Lev Tolstói. El camino de la vida' o la anual 'Guerra y paz en el arte ruso' del Museo Ruso o las muestras 'Can you hear me?' de Nalini Malani, 'Quince' de Rafa MAcarrón o 'After the gold rush' de Jules de Balincourt en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC).

Por su parte, las tablas del Teatro Cervantes acogerán este viernes, con motivo del 38 Festival de Teatro, la obra de teatro 'Tribu', a las 19.00h. El sábado 15, a la misma hora, se representará 'Torquemada' y el domingo 16 'Una noche sin luna'.

Otras actividades

En el mes de las flores no puede faltar una visita a su santuario. Este fin de semana se presenta como la ocasión perfecta para visitar el Jardín Botánico de La Concepción. Al mismo tiempo, del 14 al 16 de mayo tendrá lugar una nueva edición de Natura Málaga, Feria de Vida Saludable, en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. La muestra reúne una amplia oferta de productos ecológicos como alimentación, artesanía, cosmética natural o higiene, así como diferentes talles y conferencias.

Además, este sábado 15 abrirá en Alhaurín de la Torre la tirolina más larga de Andalucía. Sunview Park Adventure abre este fin de semana y será un nuevo espacio recreativo dedicado al deporte de aventuras. La tirolina mide 1.300 metros de largo y ofrece tres tipos de lanzamientos: en posición Supermán (en la que se alcanza la máxima velocidad, hasta 100 km por hora, al reducirse la fricción con el aire), sentado o en tándem (dos personas sentadas).