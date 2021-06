José del Río, edil de Movilidad, ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la que ha informado de que, después de seis meses de prueba “gratuita” de la zona azul en el entorno de Echevarría de Huelin, han llegado a la conclusión de que los números demuestras que el piloto ha sido positivo y, por tanto, lo van a implantar de forma definitiva en este entorno, pese a las muchas quejas de vecinos del entorno y el rechazo de los grupos de la oposición. Esta situación ha generado mucha polémica desde hace meses.

El edil ha comparecido junto al presidente de los hosteleros andaluces, Javier Frutos, dos empleados de Smassa y el gerente de la empresa. Así, Del Río ha cargado contra el PSOE, Podemos e IU por rechazar en Málaga lo que hacen en ciudades en las que gobiernan como Cádiz y Sevilla y ha rechazado la celebración de una consulta popular al respecto, dado que la que se está haciendo ahora por la plataforma pide sólo nombre y calle del vecino y no se tiene en cuenta si tiene o no coche, por ejemplo.

Del Río se ha reunido hasta en siete ocasiones con asociaciones de vecinos y comerciantes y ha defendido la transparencia del proceso. De esta forma, ha dicho que en las 448 plazas existentes en la zona se ha generado una rotación de 2,24 vehículos por día y plaza, es decir, el número de coches que aparcan en una plaza cada jornada, mientras que la rotación media del SARE en la ciudad es de 2,50. En relación a zonas como La Trinidad o Mármoles es superior, ha defendido, el ratio en Huelin.

Ha indicado además que hay un índice de ocupación mensual de 1,95, existen 276 tarjetas de residentes y 20 para comerciantes. Así, en estos seis meses se han registrado 95.201 operaciones y un progresivo aumento de la ratio mensual de operaciones por plaza, pasando de una media de 1,54 vehículos por plaza y día a los 2,24. Ha recordado, incluso, que 300 vecinos van a pagar cuatro euros al mes y ha criticado la campaña de “desinformación” que ha puesto en marcha, dice, y ha insinuado la posibilidad de extender las calles.

La noticia de la implantación de la zona azul ha causado indignación en la Plataforma Ciudadana No al SARE en los barrios, que como informó La Opinión, hasta el 19 de junio estaba realizando una consulta sobre esta novedad en Huelin ante la gran oposición vecinal. "Estamos muy indignados, seguimos pidiendo al alcalde que se acerque al barrio de Huelin y compruebe el malestar general y los aparcamientos vacíos. El Ayuntamiento no nos ha comunicado nada, no entendemos cómo podemos ser un cero a la izquierda. Es indignante", recalcó Isa Romero, portavoz de la plataforma. Esta misma prueba se está haciendo también en la Cruz del Humilladero.

El 1 de julio estará operativo ya de forma definitiva este SARE

Fruto, por su parte, ha indicado que se ha producido una reactivación importante de los locales hosteleros de la zona gracias al SARE y ha defendido que se ha acabado la inseguridad que provocaban los gorrillas, además de poder acceder a la zona los vecinos de toda la ciudad dadas las facilidades para aparcar.

El 14 de julio, por cierto, se dará una rueda de prensa sobre Cruz de Humilladero, una vez acabada la prueba allí, aunque Del Río ha avanzado que los datos son casi mejores.