El secretario general del PSOE de Málaga ha lamentado este miércoles el balance negativo de gobierno de la Junta de Andalucía en materia de educación al confirmarse el cierre de 57 unidades en infantil y primaria, "unos datos que han sido aportados por los sindicatos dentro de las acciones de denuncia que están realizando por los ataques constantes a la educación pública por parte de Moreno Bonilla", ha dicho. Así, Ruiz Espejo ha criticado que, en el conjunto andaluz, en sólo dos cursos, 2019/20 y 2020/21, ha eliminado 979 unidades de la Escuela Pública (411 y 568, respectivamente), "unos recortes que también se contemplan en la planificación del curso que viene con cierres de más unidades en todas las provincias, especialmente en Sevilla, Córdoba, Almería y Málaga", ha detallado.

Para el dirigente socialista, esta eliminación de unidades se está justificando por la bajada de la natalidad "pero no se está abordando en ningún caso la bajada de la ratio en las aulas justo ahora, en plena pandemia, y cuando el gobierno andaluz ha recibido cientos de millones de euros del gobierno de Pedro Sánchez para mejorar este pilar del Estado del Bienestar", ha expresado.

En este sentido, ha recordado la situación de centros educativos como el CEIP Julio Caro Baroja del distrito de Churriana, "en el que la delegada Mercedes García Payne pretende suprimir una línea de 3 años, en contra del criterio de las familias que luchan por que se baje la ratio en las aulas de forma natural y mejorar así la educación en los centros públicos", ha manifestado.

"Por mucho que el gobierno de la Junta diga que ha incrementado 57 en Secundaria y 18 en Bachillerato y que el balance es positivo, la comunidad educativa sigue denunciando los recortes que también ponen en riesgo el papel de los docentes", ha dicho, al tiempo que ha recordado las movilizaciones en otros centros de la provincia como El Pinillo de Torremolinos, El Tejar de Fuengirola, el Julio Caro Baroja de Guadalmar o el Infante Don Fernando de Antequera. "También en la capital se pierden unidades en el García Lorca o en el Eduardo Ocón, donde el AMPA está recogiendo firmas para expresar su rechazo a la decisión y protesta ante la propia delegación para denunciar estos recortes", ha añadido.

"Para este gobierno de la Junta la Educación son sólo nombres y números cuando es todo lo contrario, como ocurre en el CEIP Julio Caro Baroja de Churriana, donde se contabilizan 23 matriculaciones como primera opción de escolarización para el próximo curso 2021/22, y más de 60 familias lo han solicitado como segunda opción, lo que pone de manifiesto la demanda de este centro educativo", ha destacado. "Por lo tanto, la supresión de una línea de 3 años, que se tomó además en mitad del proceso de escolarización, vulnera el derecho de libre elección de centro por parte de las familias, ya que los alumnos y alumnas que soliciten el Caro Baroja serán reubicados en otros centros de Infantil y Primaria, además de que la supresión de líneas en la Escuela Pública supone la pérdida de docentes y de recursos y una merma de la calidad educativa", ha concluido.

Por su parte, la parlamentaria socialista Beatriz Rubiño ha intervenido en la Comisión de Educación abordando también el caso de Blanca Sánchez García, una niña de dos años y medio de Frigiliana que ha sido diagnosticada con Síndrome de Rett, una enfermedad catalogada como rara de origen genético y degenerativa, que le está provocando, principalmente, episodios de epilepsia.

"Así, su familia solicitó plaza para Blanca en el CEIP Enrique Ginés de Frigiliana, municipio en el que reside, pero la Consejería de Educación no ha aceptado esta petición y la ha reubicado en el CEIP Los Llanos de la pedanía torroxeña de El Morche. No entendemos que desde la Junta no se haya aprobado la dotación de un aula específica en el centro educativo de Frigiliana, puesto que hay espacio suficiente para ello, como ha manifestado el alcalde, Alejandro Herrero, en varias ocasiones", ha resaltado.

En su intervención Rubiño ha hecho hincapié en los problemas que generan para esta chica y su familia el tener que hacer 30 kilómetros para desplazarse a El Morche y posteriormente volver a su domicilio en Frigiliana "¿Qué necesidad hay de que Blanca tenga que hacer diariamente todos estos kilómetros en un vehículo teniendo en cuenta el esfuerzo que le supone y el riesgo que le puede conllevar?", se ha preguntado la parlamentaria, que ha recordado la existencia de un informe médico de la Unidad de Pacientes Crónicos Complejos del Hospital Materno Infantil de Málaga en el que se recomienda una escolarización cercana para evitar desplazamientos y para que los padres puedan acudir rápidamente al centro educativo si hiciera falta.

"De nuevo, señor consejero, le pedimos que tenga voluntad, empatía y sensibilidad, algo que a lo largo de estos meses hemos echado en falta", ha finalizado Rubiño.